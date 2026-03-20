Перед тим, як сідати у потяг чи автобус, не завадить вивчити всього кілька фраз чеською мовою: це наповнить відпустку новими барвами та допоможе значно простіше орієнтуватися у незнайомій країні, пише Culture Trip.

Які фрази чеською мовою варто вивчити?

Dekuji – Дякую

Чехи дуже часто кажуть "дякую", тож вивчити це слово точно буде незайвим.

Prosím – Будь ласка, дякую (і багато іншого)

Prosím – це неймовірне чеське слово, що має багато різних перекладів, і найближчим з них буде слово "прошу". Це й будь ласка, і дякую – але також його можна використати, коли передаєте комусь предмет, або коли не розчули запитання чи репліку.

Dobry den та Na Shledanou – Добрий день та до побачення

Всього два привітання чеською допоможуть краще порозумітися з місцевими, пише Preply.

Kde je toaleta? – Де розташований туалет?

Рано чи пізно під час подорожі доведеться поставити це запитання, і краще не покладатися на те, що ваш співрозмовник знатиме англійську.

Platit, prosim – Рахунок, будь ласка

Після того як ви пообідаєте в закладі, ця проста фраза допоможе без проблем розрахуватися.

Mluvíš anglicky? – Ви говорите англійською?

Попри те, що англійська мова зазвичай поширена повсюди, де скупчуються туристи, далеко не всі нею розмовляють. І якщо вам потрібна допомога, вважається ввічливим спершу запитати, чи людина знає цю мову.

Nemluvím česky – Я не розмовляю чеською

Якщо хтось заговорив до вас чеською, краще одразу повідомити людину, що ви її не розумієте.

Dobry – Гаразд

Важливе слово у будь-якій поїздці, і вивчити його через співзвучність з українською дуже просто.

