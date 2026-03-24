Если вы не хотите, чтобы поездка в Словакию завершилась преждевременно из-за отказа в пересечении границы, следует заранее просмотреть, какие продукты нельзя везти в эту страну, пишет RegioJet.
Какую еду нельзя провозить в Словакию?
Очень много украинцев путешествуют в Словакию именно поездом, и таможенный и паспортный контроль в таком случае осуществляется на границе. Его продолжительность напрямую зависит от того, обнаружат ли запрещенные товары среди вещей пассажиров – а задержка поезда даже может привести к штрафам.
Поэтому для того, чтобы избежать этих неприятных последствий, следует запомнить, какую еду нельзя провозить через границу Словакии. И первая категория, что часто становится для украинцев проблемной - это продукты животного происхождения. В частности:
- мясо и мясные продукты (сало, тушенка, паштет, колбаса и т.д.);
- молочные продукты (молоко, масло, творог, сметана, йогурт);
- блюда домашнего приготовления – пельмени, котлеты, голубцы, борщ, пирожки и т.д;
- домашние консервы (мясные, овощные, рыбные, грибные заготовки).
Также нельзя везти свежие фрукты и овощи, если на них нет сертификатов. А на некоторые товары действуют ограничения в количестве, пишет Закарпатская таможня.
- тихое вино – 4 литра;
- пиво – 16 литров;
- спиртные напитки с содержанием алкоголя более 22% – 1 литр.
