Если вы не хотите, чтобы поездка в Словакию завершилась преждевременно из-за отказа в пересечении границы, следует заранее просмотреть, какие продукты нельзя везти в эту страну, пишет RegioJet.

Какую еду нельзя провозить в Словакию?

Очень много украинцев путешествуют в Словакию именно поездом, и таможенный и паспортный контроль в таком случае осуществляется на границе. Его продолжительность напрямую зависит от того, обнаружат ли запрещенные товары среди вещей пассажиров – а задержка поезда даже может привести к штрафам.

Поэтому для того, чтобы избежать этих неприятных последствий, следует запомнить, какую еду нельзя провозить через границу Словакии. И первая категория, что часто становится для украинцев проблемной - это продукты животного происхождения. В частности:

мясо и мясные продукты (сало, тушенка, паштет, колбаса и т.д.);

молочные продукты (молоко, масло, творог, сметана, йогурт);

блюда домашнего приготовления – пельмени, котлеты, голубцы, борщ, пирожки и т.д;

домашние консервы (мясные, овощные, рыбные, грибные заготовки).

Также нельзя везти свежие фрукты и овощи, если на них нет сертификатов. А на некоторые товары действуют ограничения в количестве, пишет Закарпатская таможня.

тихое вино – 4 литра;

пиво – 16 литров;

спиртные напитки с содержанием алкоголя более 22% – 1 литр.

Что еще нужно знать туристам?