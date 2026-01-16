Внутрішні подорожі у Польщі залишаються популярнішими, ніж закордонні – і чимало поляків планують цієї зими відправитися у гори, але це далеко не єдиний напрямок, повідомляє 24 Канал з посиланням на InPoland.

Цікаво В Іспанії магазини йдуть у відпустку: коли і чому це відбувається

Де найчастіше відпочивають поляки?

Згідно з дослідженням, замовленим Польською туристичною організацією, 51% опитаних поляків планують за зимовий сезон поїхати у відпустку принаймні раз. Найпопулярніший напрямок – це гори, і туди відправляться 31% опитаних.

Але також чимало людей (19%) планують подорожі до польського узбережжя, або ж до великих міст. Десь половина планують поїздки тривалість 4 – 7 днів, а кожен третій поляк відправиться на короткий відпочинок на 2 – 3 дні.

А ось подорожі за кордон набагато дорожчі, а відтак – довші. Половина поляків, які відправляться за кордон, відпочиватимуть там 4 – 7 днів, а 24% – 8 – 10 днів.

Куди поїхати в гори в Польщі?

Гори – це найпопулярніший напрямок для зимових подорожей серед поляків, адже у цій країні є чимало чудових гірськолижних курортів, пише Dovkola. Ось кілька з них.

Закопане

Закопане розташоване між Татрами, найвищими горами в Польщі, і Губаловським гірським ланцюгом. У зимові місяці туристи не лише катаються на лижах, але й з'їжджаються на фестивалі. Це один з найпопулярніших гірськолижних курортів у Польщі, і денний безліміт там обійдеться приблизно в 150 – 160 злотих.

Каспрів верх

На польсько-словацькому кордоні розташована вершина заввишки практично 2 тисячі метрів, тож курорт у Каспровому верху є найвищим у польських Татрах. Лижний сезон починається в середині грудня та за гарних погодних умов продовжується аж до кінця квітня.

З вершини пролягають дві гірськолижні траси протяжністю 14 кілометрів, що вважаються найширшими та найдовшими в регіоні. Втім, через складність місцевості цей курорт не підійде для новачків.

Бялка Татшанська

Цей гірськолижний курорт, розташований у передгір'ях Тарт, є одним з найпривабливіших гірських міст у всій Польщі. Сезон триває з грудня по квітень, але можна не лише кататися на лижах, але й відвідати термальні басейни, численні кафе та ресторани.

Гори не мають різких перепадів висот, тож курорт ідеально підходить для новачків та сімейного відпочинку.

Що ще варто знати туристам?