Даже туалет и коридоры: почему американцы застилают коврами весь дом
- Американцы часто застилают ковролином весь дом из-за его экономичности и скорости укладки, что снижает общие затраты на строительство.
- Ковролин помогает сохранять тепло и уменьшать шум, что делает его стандартным выбором в двухэтажных домах или помещениях с детьми.
В разных странах мира существуют свои особые подходы к обустройству жилья. То, что одни считают нормой, для других может казаться необычным или даже странным. К примеру, американцы любят застилать ковролином практически весь дом.
В США есть своя жилая эстетика – и один из самых заметных элементов интерьера американских домов и квартир – это ковровое покрытие, которое простирается почти по всему дому. Для многих иностранцев это выглядит странно, ведь ковролин в гостиной, спальнях, на лестнице и даже в коридорах или туалетах – не самое типичное решение в других странах.
Почему так происходит?
- Экономно и быстро
Большинство американских домов возводят довольно быстро – преимущественно по каркасной технологии. Соответственно, и внутреннюю отделку тоже делают максимально простой. Ковролин – один из самых дешевых и удобных вариантов напольного покрытия.
Его можно постелить за считанные часы на весь этаж сразу, не подбирая отдельные материалы под каждую комнату, как это приходится делать с ламинатом, плиткой или винилом. Поэтому застройщики почти всегда выбирают ковролин как бюджетное стартовое решение, которое значительно снижает общие затраты на строительство.
- Теплый пол и меньше шума
Согласно отчету National Association of Home Builders (NAHB), в 2023 году 93% новых односемейных домов в США были построены с деревянным каркасом. Каркасные дома имеют не очень толстые стены и перекрытия – это особенность американского рынка недвижимости. Такие конструкции хорошо сохраняют тепло, но они хуже изолируют звуки. Ковролин помогает решить сразу две проблемы:
- удерживает тепло, делая пол значительно комфортнее,
- поглощает звук, приглушая шаги и уменьшая шум между этажами.
Именно поэтому в двухэтажных домах или помещениях с детьми ковролин почти всегда – стандарт, а не исключение.
- Любовь к комфорту
Американцы очень ценят уют в быту. Дом должен быть местом максимального комфорта – и это отражается в выборе материалов. Ковер создает мягкую и приятную поверхность, по которой приятно ходить босиком. Для многих это - элемент домашнего тепла и релакса, который символизирует ощущение "дома".
