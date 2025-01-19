У каждого свои прихоти: где и как любит отдыхать Дональд Трамп

Дональд Трамп имеет большое состояние, которое открывает ему доступ к любому виду отдыха. Однако отдыхать он любит в собственных отелях, а больше всего в своих гольф-клубах.

В 2019 году журналисты отмечали, что при своей прошлой каденции Трамп часто посещал свои отели и поля для гольфа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Как и где отдыхал Трамп за прошлую каденцию

Команда NBC News по цифровой политике и подразделение Белого дома следили за развлечениями Трампа, пока он занимал должность президента.

Чаще всего он ездил в Палм-Бич в штате Флорида, а именно в свой клуб Mar-a-Lago и на поле для гольфа Trump International Golf Club. Также Трамп часто проводил "рабочие каникулы" в своем гольф-клубе Bedminster в Нью-Джерси, и иногда жил в Trump Tower на Манхэттене.

Смотрите фото с поместья Трампа в Mar-a-Lago:

В дополнение, Трамп часто посещал свое поле для гольфа в Стерлинге, штате Вирджиния, и свой роскошный отель Trump International, который находится всего в нескольких кварталах от Белого дома.

Во время поездки в Великобританию в июле 2018 года президент посетил свой гольф-дом Trump Turnberry в Шотландии.

Почему Трампа критиковали за отдых

Его поездки в то время раздражали журналистов, поскольку во время своей кампании 2016 года Трамп утверждал, что американцы должны голосовать за него, потому что он редко покидает Вашингтон. Он обещал, что не будет играть в гольф и не будет брать отпуск, потому что у него "слишком много работы".

Также до того, как баллотироваться на пост президента, Трамп много лет критиковал президента Барака Обаму за то, что тот играл в гольф и ездил в отпуска во время своего пребывания в должности.

Заметим, что по состоянию на сейчас у Трампа есть 8 отелей. В каждом из них есть спа и бассейн, также в большинстве из них есть поля для гольфа.