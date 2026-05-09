Могут ли билеты на самолет стать дороже уже после покупки: в ЕС дали четкий ответ
- ЕС заявил, что авиакомпании не могут взимать дополнительные сборы за топливо после покупки билетов, даже из-за роста цен на топливо.
- Рост цен на топливо привело к отмене рейсов крупными европейскими авиакомпаниями, но пассажирам все еще должны выплатить компенсацию, если рейс отменили менее чем за 14 дней до вылета.
На фоне кризиса на Ближнем Востоке цены на топливо резко растут – и для туристов это плохие новости, ведь становятся дороже также и авиабилеты. Поэтому в ЕС разъяснили, могут ли авиакомпании добавлять к стоимости полета сборы за топливо.
В Брюсселе предупредили, что несмотря на топливный кризис, авиакомпании не имеют права взимать любые дополнительные деньги с пассажиров после приобретения билетов. Также сам по себе дорогой керосин не является оправданием, чтобы уклоняться от компенсации пассажирам, пишет Euronews.
Интересно Деньги за рождение детей: в Чехии готовят новую финансовую поддержку для украинских матерей
Могут ли цены на билеты вырасти после покупки?
Недавно испанский лоукостер Volotea начал использовать практику, что очень не нравится туристам – после покупки билетов пассажиры самолета начали получать информацию о том, что должны оплатить дополнительный сбор, ведь цены на топливо очень выросли. И в Комиссии для транспортного сектора ЕС предупреждают, что такие действия авиакомпании незаконны.
Любой, кто продает авиабилеты, должен всегда показывать окончательную цену, которую пассажир оплатит. Это включает все неизбежные и предполагаемые налоги, сборы и платежи. Добавление топливного сбора к билету после его приобретения не может быть оправданным,
– заявил представитель Комиссии.
Между тем испанский лоукостер заявляет, что пересматривает рыночные цены на топливо за неделю до вылета, и тогда применяет доплату в случае, если цены выросли. Впрочем, если цена снижается, часть стоимости билета возвращается пассажирам. Избежать доплаты невозможно: она является обязательной для подтверждения места на рейсе.
В связи с этим прецедентом испанская организация защиты прав потребителей Facua уже призвала расследовать дело – там убеждены, что практика незаконна.
Цены на авиабилеты не должны расти после покупки / Фото Pexels
Что делать, если рейс отменили?
Рост цен на топливо привел к еще одной неприятной проблеме – несколько крупных европейских авиакомпаний, в частности Lufthansa, British Airways и KLM, отменили немало своих рейсов, ведь с новыми ценами считают их нерентабельными или невыгодными.
И в Комиссии заявили, что пассажиры, пострадавших от таких действий, все еще подпадают под действие прав авиапассажиров ЕС. Поэтому, компании не освобождаются от возмещения денег – разве что они могут доказать, что отменить рейс пришлось из-за чрезвычайных обстоятельств, например, местную нехватку топлива.
Важно! Если рейс отменяют менее чем за 14 дней до запланированного вылета, авиаперевозчики обычно обязаны выплатить компенсацию: полное возмещение стоимости билета, или же ваучер на такую же сумму для будущего рейса.
Как растет стоимость топлива?
С начала конфликта в Иране, начавшегося в феврале, стоимость авиационного топлива выросла более чем вдвое – и больше всего на это влияет закрытие Ормузского пролива. Это привело к сокращению примерно пятой части мировых поставок нефти.
Именно стоимость топлива составляет примерно 20 – 40% от эксплуатационных расходов авиакомпаний, пишет BBC. И только на прошлой неделе цена на европейское топливо достигла исторического максимума – 1883 доллара за тонну. Для сравнения, до начала войны она составляла 831 доллар.
Поэтому путешественников предупреждают, что в дальнейшем стоимость топлива и, соответственно, билетов, будет продолжать расти. А рейсы по мере продолжения конфликта могут и в дальнейшем отменять.
К слову, из-за роста стоимости топлива страдают не только авиакомпании, но и гостиницы – немало туристов теперь не имеют финансовой возможности путешествовать. Поэтому сеть отелей в Британии прибегла к необычным мерам – там путешественникам компенсируют деньги за добирание при условии, что они забронируют номер на несколько ночей. Получить можно до 29 евро.