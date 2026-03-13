Одно видео – и большие проблемы: в Дубае туристам за съемку ракетных атак грозит тюрьма

В Объединенных Арабских Эмиратах усилили контроль за распространением видео и информации о ситуации с безопасностью в регионе. На этом фоне в Дубае задержали группу туристов, которых подозревают в съемке или распространении кадров ракетных атак.

Как пишет The Guardian, по местным законам им может грозить большой штраф, заключение и последующая депортация из страны.

Что известно о задержанных?

Среди задержанных, по данным правозащитников, оказался 60-летний турист из Лондона. Его задержали после того, как в телефоне обнаружили видео ракетного удара. Мужчина утверждает, что сразу удалил файл после замечания, однако это не помешало правоохранителям начать расследование.

По словам правозащитников, задержанным инкриминируют нарушение законов о киберпреступности. В стране запрещено публиковать или распространять материалы, которые могут:

создавать панику среди населения,

распространять слухи или непроверенную информацию,

угрожать общественной безопасности.

Формулировка таких обвинений часто очень широкая. Иногда под это подпадают даже простые действия – например, репост или комментарий к видео, которое уже активно распространяется в интернете.



В Дубае туристам за съемку ракетных атак грозит тюрьма / Фото Unsplash

Какое наказание грозит?

По законам ОАЭ, которые цитирует The Times, за подобные действия предусмотрены серьезные санкции:

до двух лет заключения,

штраф до 200 000 дирхамов (около 54 000 долларов),

обязательная депортация для иностранцев.

При этом ответственность может наступить не только для автора видео, но и для тех, кто просто поделился им в социальных сетях.

Почему власть усилила контроль?

Усиление ограничений происходит на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Публикация видео с мест ударов или работы систем противовоздушной обороны может, по мнению властей, раскрывать важную военную информацию.

Подобные правила действуют и в других странах региона. В частности, Иран и Израиль также ограничили распространение кадров с мест попаданий, чтобы не раскрывать расположение систем ПВО или детали военных операций.

Эксперты предупреждают, что туристам в странах Персидского залива стоит быть особенно осторожными с фото и видео во время кризисных событий, ведь даже случайное распространение таких материалов может привести к серьезным юридическим последствиям.