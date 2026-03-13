Як пише The Guardian, за місцевими законами їм може загрожувати великий штраф, ув'язнення та подальша депортація з країни.

Що відомо про затриманих?

Серед затриманих, за даними правозахисників, опинився 60-річний турист із Лондона. Його затримали після того, як у телефоні виявили відео ракетного удару. Чоловік стверджує, що одразу видалив файл після зауваження, однак це не завадило правоохоронцям розпочати розслідування.

За словами правозахисників, затриманим інкримінують порушення законів про кіберзлочинність. У країні заборонено публікувати або поширювати матеріали, які можуть:

створювати паніку серед населення,

поширювати чутки чи неперевірену інформацію,

загрожувати громадській безпеці.

Формулювання таких звинувачень часто дуже широке. Іноді під це підпадають навіть прості дії – наприклад, репост або коментар до відео, яке вже активно поширюється в інтернеті.



У Дубаї туристам за зйомку ракетних атак загрожує в'язниця / Фото Unsplash

Яке покарання загрожує?

За законами ОАЕ, які цитує The Times, за подібні дії передбачені серйозні санкції:

до двох років ув'язнення,

штраф до 200 000 дирхамів (близько 54 000 доларів),

обов'язкова депортація для іноземців.

При цьому відповідальність може настати не лише для автора відео, а й для тих, хто просто поділився ним у соціальних мережах.

Чому влада посилила контроль?

Посилення обмежень відбувається на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході. Публікація відео з місць ударів або роботи систем протиповітряної оборони може, на думку влади, розкривати важливу військову інформацію.

Подібні правила діють і в інших країнах регіону. Зокрема, Іран та Ізраїль також обмежили поширення кадрів із місць влучань, щоб не розкривати розташування систем ППО чи деталі військових операцій.

Експерти попереджають, що туристам у країнах Перської затоки варто бути особливо обережними з фото та відео під час кризових подій, адже навіть випадкове поширення таких матеріалів може призвести до серйозних юридичних наслідків.