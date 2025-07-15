"Перестали есть в ресторанах": украинка рассказала о качестве еды в США

Многие украинцы после путешествий или переезда в США удивляются различиям – в том числе и в питании. И украинка Лиза Жданович рассказала, насколько еда в Америке отличается от украинской.

Блогерша поделилась, что с переездом в США практически перестала ходить в кафе и рестораны. Почему же – рассказывает 24 Канал со ссылкой на тикток liza.zhdanovich.

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Украинка рассказала об американской еде

Украинка Лиза Жданович поделилась, что от кафе и ресторанов пришлось отказаться в пользу приготовления пищи дома. Причина проста – несмотря на все попытки в США очень трудно найти вкусную еду.

Исключением возможно будут рестораны высокого уровня, но там ужин обойдется в 100 – 150 долларов, что равно 4 – 6 тысячам гривен,

– добавила блогерша.

Кроме того, нельзя забывать и о том, что в США принято всегда в заведениях оставлять чаевые – для большинства услуг стандартом считается 15%.

Украинка рассказала о еде в США: смотрите видео

Девушка поделилась, что в Америке не слишком заботятся об атмосфере и уюте заведения, поэтому очень часто популярные кафе имеют мрачный и старый вид. Популярными в США есть буфеты – где нужно заплатить фиксированную сумму за вход, и тогда можно есть, сколько угодно.

Но еда там далеко не такая, как мы привыкли. Привычный нам салат цезарь, вкусная паста, пюрешка с котлеткой, варенички, супы, вкусные суши, как в Украине, наши тортики и десерты – такого здесь, к сожалению, не встретишь,

– подытожила украинка.

Впрочем, она все же рассказала об "американской фишке", которую после переезда очень хорошо оценила – а именно фастфуд. По ее словам, бургеры в Америке и вправду очень вкусные.