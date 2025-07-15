Блогерка поділилася, що з переїздом до США практично перестала ходити в кафе та ресторани. Чому ж – розповідає 24 Канал з посиланням на тікток liza.zhdanovich.

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Українка розповіла про американську їжу

Українка Ліза Жданович поділилася, що від кафе та ресторанів довелося відмовитися на користь приготування їжі вдома. Причина проста – попри усі спроби у США дуже важко знайти смачну їжу.

Винятком можливо будуть ресторани високого рівня, але там вечеря обійдеться у 100 – 150 доларів, що дорівнює 4 – 6 тисячам гривень,

– додала блогерка.

Окрім того, не можна забувати й про те, що у США заведено завжди у закладах залишати чайові – для більшості послуг стандартом вважається 15%.

Українка розповіла про їжу у США: дивіться відео

Дівчина поділилася, що в Америці не надто переймаються щодо атмосфери та затишку закладу, тож дуже часто популярні кафе мають похмурий та старий вигляд. Популярними в США є буфети – де потрібно заплатити фіксовану суму за вхід, і тоді можна їсти, скільки заманеться.

Але їжа там далеко не така, як ми звикли. Звичний нам салат цезар, смачна паста, пюрешка з котлеткою, варенички, супи, смачні суші, як в Україні, наші тортики та десерти – такого тут, на жаль, не зустрінеш,

– підсумувала українка.

Втім, вона все ж розповіла про "американську фішку", яку після переїзду дуже добре оцінила – а саме фастфуд. За її словами, бургери в Америці і справді дуже смачні.