Еще одна страна за пределами Европы может присоединиться к "Евровидению" уже в 2027 году

Согласно правилам "Евровидения", в конкурсе могут участвовать только страны, чьи вещательные компании входят в EBU –, и в этом году к ним присоединилась Канада.

Уже 25 июня канадская государственная телерадиокомпания CBC/Radio-Canada получила статус члена Европейского вещательного союза (EBU), а это означает, что страна может участвовать в "Евровидении", пишет BBC.

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Что известно об участии Канады в "Евровидении"?

Генеральный директор Европейского вещательного союза Ноэль Керран заявил, что "голос Канады в этом сообществе делает нас сильнее", комментируя изменение статуса вещателя. И учитывая, что компания CBC в настоящее время является ассоциированным членом союза, Канада уже в следующем году может принять участие в песенном конкурсе "Евровидение".

Премьер-министр Марк Карни, стремящийся к более тесным экономическим и политическим связям с Европой, поднял вопрос об участии в "Евровидении" уже в 2025 году в своём бюджете.

Это уже не первый случай, когда страна, не расположенная в Европе, допускается к участию в конкурсе. Австралия стала постоянным участником с 2016 года, а в 1980 году на сцене "Евровидения" выступали певцы из Марокко.

Канада официально еще ни разу не была представлена на конкурсе, однако исполнители оттуда даже побеждали на нем. Самой известной, несомненно, является победа Селин Дион, выступавшей за Швейцарию в 1988 году. Позже Францию представляли канадки Наташа Сен-Пьер в 2001 году, а также Ла Зарра в 2023 году.

Своего представителя на конкурс Канада может отправить уже в 2027 году. В этом году он должен пройти в Болгарии.