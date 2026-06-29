Вже 25 червня канадська державна телерадіокомпанія CBC/Radio-Canada отримала статус члена Європейської мовної спілки, EBU, а це значить, що країна може брати участь у Євробаченні, пише BBC.

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Що відомо про участь Канади у Євробаченні?

Генеральний директор Європейської мовної спілки Ноель Керран заявив, що "голос Канади в цій спільноті робить нас сильнішими", коли коментував зміну статусу мовника. І враховуючи те, що компанія CBC наразі є асоційованим членом спілки, Канада вже наступного року може взяти участь у пісенному конкурсі Євробачення.

Прем'єр-міністр Марк Карні, що прагне тісніших економічних та політичних зв'язків з Європою, порушив ідею про участь у Євробаченні ще 2025 року у своєму бюджеті.

Це вже не перший випадок, коли країна, що не розташована у Європі, приймається на конкурс. Австралія стала постійним учасником з 2016 року, а 1980 року на сцені Євробачення виступали співаки з Марокко.

Канада офіційно ще ніколи не була представлена на конкурсі, проте виконавці звідти навіть перемагали на ньому. Найвідомішою, безсумнівно, є перемога Селін Діон, що виступала за Швейцарію 1988 року. Пізніше Францію представляли канадки Наташа Сен-П'єр у 2001 році, а також Ла Зарра у 2023.

Свого представника на конкурс Канада може відправити вже 2027 року. Цьогоріч він має пройти у Болгарії.