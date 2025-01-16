Популярные острова закроются для туристов, но будут исключения: о ком говорится

Фарерские острова продолжают завоевывать признание как одно из лучших туристических направлений в мире. В 2023 году архипелаг принял 130 000 иностранных посетителей, что почти втрое превышает количество его постоянного населения – примерно 53 000 человек.

Стремясь способствовать устойчивому туризму и решить проблему чрезмерного туризма, власти Фарерских островов объявили о временном закрытии нескольких популярных туристических локаций с 1 по 3 мая 2025 года. В этот период доступ будет ограничен только 80 туристами-добровольцами, пишет 24 Канал со ссылкой на AFAR Media.

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Фареры закрываются для туристов, но приглашают 80 волонтеров

В ответ на чрезвычайную популярность направления среди путешественников, правительство объявило о внедрении новых мер, направленных на сдерживание наплыва посетителей. Эти действия призваны обеспечить долгосрочное процветание острова, одновременно управляя ростом туризма.

Так, с 1 по 3 мая 2025 года Фарерские острова закроют некоторые из своих самых популярных локаций для всех, кроме 80 волонтеров.

Волонтеры, которые будут участвовать в различных сервисных проектах, будут вознаграждены бесплатным проживанием и питанием, а также получат шерстяную шапку, изготовленную местным дизайнером.

Программа является основным двигателем в строительстве троп, смотровых площадок и других объектов, которые имеют решающее значение для поддержания красоты островов. Так, мы гарантируем, что всегда на шаг впереди сохранения окружающей среды,

– сказал Йохан Паули Хельгасон, менеджер по развитию Visit Faroe Islands.

С момента начала пилотного проекта "Закрытый для обслуживания, открыт для волонтерского туризма" в 2019 году более 600 волонтеров из 50 стран мира приняли участие в 54 проектах на 10 островах архипелага.

Что известно о предложении

Начиная с 14 января 2025 года потенциальные волонтеры имели 48 часов, чтобы зарегистрировать свою личную информацию на сайте visitfaroeislands.com.

Период регистрации завершится 16 января, после чего среди зарегистрированных участников случайным образом будет отобрано 50 человек. Кроме того, 30 кандидатов будут выбраны на основе их соответствующего опыта, связанного с проектами 2025 года.



Фарерские острова временно закроют для туристов / Pexels

Visit Faroe Islands 22 января 2025 года свяжется с 80 избранными волонтерами по электронной почте. Каждый получит персональный промокод, который позволит ему забронировать авиабилеты на Фарерские острова со скидкой от национальной авиакомпании Atlantic Airways. Хотя волонтеры будут ответственны за покрытие стоимости своих перелетов, промокод предоставит им значительную скидку.



В рамках инициативы волонтеры приглашаются к участию в проектах, которые предусматривают ходьбу по неровной местности. Участники должны будут использовать основные инструменты, включая молотки, тачки и лопаты. При этом для участия в работах не нужно иметь специальных навыков.



Участники должны быть не моложе 18 лет до первого рабочего дня, и должны быть готовы к 3 полных рабочих дней.



Также участники смогут самостоятельно изучать страну до и после официальных дат программы.

С целью содействия культурному обмену участники программы 2025 будут иметь возможность окунуться в богатую культуру Фарерских островов. Работая вместе с местными волонтерами и менеджерами проекта, участники будут приобщаться к совместным усилиям, которые будут способствовать взаимопониманию и сотрудничеству.

Важно, что в каждой команде по техническому обслуживанию будет равное соотношение иностранных участников и местных жителей, что обеспечит сбалансированный и инклюзивный опыт.