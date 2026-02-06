Залазили в туалеты в чужих домах: в Японии отменяют популярный фестиваль из-за туристов

Фестиваль цветения сакуры возле горы Фудзи ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. Впрочем, местные жители этому не очень рады.

в 2026 году известный фестиваль цветения сакуры не состоится – и местные обвиняют в этом туристов. Перед началом популярного праздника их становится очень много, а их поведение оставляет желать лучшего, пишет Euronews.

Интересно Смириться с этим не смогла: украинка раскрыла, почему уехала из Италии

Почему в Японии отменили фестиваль цветения сакуры?

Ежегодное мероприятие, проводимое в парке Аракураяма Сенген уже около десяти лет, привлекает около 200 000 туристов: во время праздника есть идеальная возможность насладиться цветением деревьев со смотровых площадок, в парке устраивают сценки, расставляют киоски с местной едой.

И из-за того, что 2026 год вполне мог стать пиковым по количеству посетителей, местные власти горы Фудзи установили новые правила для борьбы с туризмом. Поэтому еще накануне цветения дерева, в феврале, власти объявили, что в этом году фестиваль не состоится, пишет The Guardian.

Причина – последние годы именно во время фестиваля растет количество пробок на дорогах и неудобств для жителей. Некоторые туристы даже незаконно проникает в соседние дома, чтобы без разрешения воспользоваться чужим туалетом или даже насорить в чужом саду.

Для города Фудзийосида гора Фудзи - это не просто туристическая достопримечательность, это наш образ жизни. Однако, я чувствую сильный кризис из-за реальности того, что за прекрасными видами тихая жизнь и достоинство наших жителей находятся под угрозой,

– заявил мэр города Шигеру Хориучи.

Но даже несмотря на то, что фестиваль отменен, город все еще ожидает большого притока туристов в сезон цветения сакуры. Ожидается, что популярная смотровая площадка парка все еще будет чрезвычайно нагруженной – а время ожидания для того, чтобы сделать хорошую фотографию, составит около 3 часов.

Что еще следует знать туристам?