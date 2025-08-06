5 фраз, которые спасут где угодно за границей: запомните перед поездкой
- Запомните 5 важных фраз на английском: "I am looking for...", "Могу ли я заплатить карточкой?", "Где находится ближайший...?", "Где я могу купить билет?", "Я возьму его".
- Эти фразы помогут объясниться за границей даже без хорошего знания английского.
Далеко не все туристы, отправляющиеся за границу, очень хорошо знают английский – и есть несколько фраз, которые запомнить нужно обязательно.
Благодаря современным технологиям объясниться за рубежом даже без знания языка сейчас в разы проще, чем когда-либо, сообщает 24 Канал со ссылкой на english.for.adults. Впрочем, лучше не полагаться во всем на телефон, и все же запомнить 5 очень важных фраз, что выручат в любой ситуации.
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Какие фразы нужно запомнить?
Для того, чтобы на базовом уровне объясниться за рубежом, достаточно будет запомнить несколько фраз на английском. И вот некоторые важные, что стоит выучить до следующей поездки.
- I am looking for..
Эта фраза означает "Я ищу.." Если вам нужно найти магазин, кафе, или какой-то продукт в магазине за рубежом, вы можете использовать именно это предложение – оно простое, но очень эффективное, и вам точно помогут.
- Can I pay by card?
Могу ли я заплатить карточкой? Знать эту фразу за границей – просто обязательно, и так вы можете также дать понять официанту в заведении, что вы готовы получить счет.
- Where is the nearest...?
Если нужно сориентироваться в незнакомом городе или стране, всегда нужно знать, как спросить: "Где ближайший.." ресторан, аптека, магазин, музей или отель – правильный вариант можете подставить сами.
Фразы на английском помогут объясниться за рубежом / Фото Pexels
- Where can I buy a ticket?
За рубежом вам точно придется покупать билеты: в транспорте, музеях, театрах и тому подобное. Поэтому нужно знать, как спросить "Где я могу купить билет?".
Перед поездкой нужно запомнить несколько фраз: смотрите видео
- I will take it
Эта фраза означает "Я это возьму". Если вещь в магазине вам понравилась, предложение поможет объясниться с продавцом.
Но со словами все же стоит быть осторожными: ранее мы рассказывали, какое одно неправильное слово на границе с США может разрушить поездку.