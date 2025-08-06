Далеко не все туристы, отправляющиеся за границу, очень хорошо знают английский – и есть несколько фраз, которые запомнить нужно обязательно.

Благодаря современным технологиям объясниться за рубежом даже без знания языка сейчас в разы проще, чем когда-либо, сообщает 24 Канал со ссылкой на english.for.adults. Впрочем, лучше не полагаться во всем на телефон, и все же запомнить 5 очень важных фраз, что выручат в любой ситуации.

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Какие фразы нужно запомнить?

Для того, чтобы на базовом уровне объясниться за рубежом, достаточно будет запомнить несколько фраз на английском. И вот некоторые важные, что стоит выучить до следующей поездки.

I am looking for..

Эта фраза означает "Я ищу.." Если вам нужно найти магазин, кафе, или какой-то продукт в магазине за рубежом, вы можете использовать именно это предложение – оно простое, но очень эффективное, и вам точно помогут.

Can I pay by card?

Могу ли я заплатить карточкой? Знать эту фразу за границей – просто обязательно, и так вы можете также дать понять официанту в заведении, что вы готовы получить счет.

Where is the nearest...?

Если нужно сориентироваться в незнакомом городе или стране, всегда нужно знать, как спросить: "Где ближайший.." ресторан, аптека, магазин, музей или отель – правильный вариант можете подставить сами.



Фразы на английском помогут объясниться за рубежом / Фото Pexels

Where can I buy a ticket?

За рубежом вам точно придется покупать билеты: в транспорте, музеях, театрах и тому подобное. Поэтому нужно знать, как спросить "Где я могу купить билет?".

Перед поездкой нужно запомнить несколько фраз: смотрите видео

I will take it

Эта фраза означает "Я это возьму". Если вещь в магазине вам понравилась, предложение поможет объясниться с продавцом.

Но со словами все же стоит быть осторожными: ранее мы рассказывали, какое одно неправильное слово на границе с США может разрушить поездку.