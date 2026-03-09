5 самых популярных туристических точек в 2026: для спокойного отдыха их лучше обойти стороной

Если вы хотите быть в тренде путешествий, самое время обратить внимание на несколько направлений, которые в 2026 году будут на пике популярности. Впрочем, если вы мечтаете о спокойном и тихом отдыхе, этих мест лучше избегать.

Для того чтобы выбрать место следующего путешествия, нужно взвесить немало факторов – и Express рассказывает, куда больше всего мечтают поехать опрошенные туристы.

Интересно Не благодарность, а большая обида: никогда не оставляйте чаевые в этих 3 странах

Какие туристические направления самые популярные в 2026 году?

Возглавляет списки желаемых путешествий Япония – для многих людей это страна, которую они мечтают посетить годами. И там действительно есть, что посмотреть – от безмятежных храмов Киото до шумных улиц и небоскребов Токио и Осаки. Интерес к Японии совсем не новый – только в прошлом году страну посетили более 42 миллионов иностранцев, пишет Nippon.

Второе место по популярности заняла Испания – это та страна, в которую путешественники возвращаются снова и снова. В то же время каждый город имеет свою уникальную культуру, историю и природу – и исследовать различные уголки Испании можно бесконечно.

Франция, несмотря на то, что в 2025 году оставалась самой посещаемой страной мира, в опросе заняла лишь третье место. Ее эксперты советуют исследовать комплексно, а не отправляться только в один город. Ведь Франция не ограничивается Эйфелевой башней и Парижем – непременно следует покататься на лыжах в Альпах, исследовать Лазурный берег и прогуляться по историческим местам на юге.

Многие мечтают также о "побеге в Италию" и идеальные римские каникулы – что совсем не удивительно, ведь Италия славится и архитектурой, и древней историей, и невероятной культурой.



Многие туристы планируют ехать в Италию / Фото Pexels

А вот пятая по популярности страна несколько неожиданная – это Исландия. Она идеально подходит для отдыха не только летом, но и в любое время года. Здесь туристы хотят насладиться неземными пейзажами, которых не встретишь больше нигде в мире, а также увидеть Северное сияние и Полуночное солнце. Впрочем, путешествие в Исландию обойдется недешево, поэтому для такой поездки экономить следует заранее.

Что еще следует знать туристам перед планированием путешествия?