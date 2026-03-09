Для того щоб обрати місце наступної подорожі, потрібно зважити чимало факторів – і Express розповідає, куди найбільше мріють поїхати опитані туристи.

Які туристичні напрямки найпопулярніші у 2026 році?

Очолює списки бажаних подорожей Японія – для багатьох людей це країна, яку вони мріють відвідати роками. І там справді є, що подивитися – від безтурботних храмів Кіото до гамірних вулиць і хмарочосів Токіо та Осаки. Інтерес у Японії зовсім не новий – тільки торік країну відвідали понад 42 мільйони іноземців, пише Nippon.

Друге місце за популярністю посіла Іспанія – це та країна, до якої мандрівники повертаються знову і знову. Водночас кожне місто має свою унікальну культуру, історію та природу – і досліджувати різні куточки Іспанії можна нескінченно.

Франція, попри те, що у 2025 році залишалася найбільш відвідуваною країною світу, в опитуванні посіла лише третє місце. Її експерти радять досліджувати комплексно, а не відправлятися лише в одне місто. Адже Франція не обмежується Ейфелевою вежею та Парижем – неодмінно слід покататися на лижах в Альпах, дослідити Лазурний берег та прогулятися історичними місцями на півдні.

Чимало людей мріють також про "втечу до Італії" та ідеальні римські канікули – що зовсім не дивно, адже Італія славиться і архітектурою, і давньою історією, і неймовірною культурою.



Чимало туристів планують їхати до Італії / Фото Pexels

А ось п'ята за популярністю країна дещо несподівана – це Ісландія. Вона ідеально підходить для відпочинку не тільки влітку, але й в будь-яку пору року. Тут туристи хочуть насолодитися неземними пейзажами, яких не зустрінеш більше ніде у світі, а також побачити Північне сяйво та Опівнічне сонце. Втім, подорож до Ісландії обійдеться недешево, тож для такої поїздки заощаджувати слід заздалегідь.

