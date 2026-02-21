Польша или Германия: украинка определила, какая страна лучше всего подходит для жизни

Украинка, жившая и в Польше, и в Германии, сравнила эти две страны, чтобы определить, где именно жить комфортнее всего.

Польша и Германия – это те страны, где сейчас живет больше всего украинских беженцев. Но только одну из этих стран украинка Анастасия считает по-настоящему комфортной для жизни, сообщает anastasiiiiiiia123.

Интересно На улице теплее, чем дома: в этой стране Европы зима холоднее, чем все думают

В какой стране жить комфортнее всего?

Украинка сравнила Польшу и Германию по нескольким факторам – и благодаря этому обнаружила, что одна страна – очевидный фаворит.

Еда. Здесь предпочтение украинка отдала Польше.

Потому что в Польше большой выбор продуктов, есть базары, как в Украине,

– поделилась девушка.

А вот в Германии "невкусно – и это факт".

Сфера красоты и услуг . Украинка убеждена, что Польша побеждает и по этому критерию – ведь видение эстетики у поляков такое же, как и у украинцев, а вот в Германии девушке за два года удалось найти только одного косметолога, что ей подходил. Кроме того, о доставке еды или продуктов вечером в Германии также можно просто забыть.

. Украинка убеждена, что Польша побеждает и по этому критерию – ведь видение эстетики у поляков такое же, как и у украинцев, а вот в Германии девушке за два года удалось найти только одного косметолога, что ей подходил. Кроме того, о доставке еды или продуктов вечером в Германии также можно просто забыть. Квартиры. По словам украинки, найти жилье сложно в обеих странах, поэтому здесь обе они получают ноль баллов. Впрочем, аренда в Польше обойдется в 2835 злотых, пишет Numbeo. Между тем за такую же квартиру в Германии нужно будет отдать 890 евро.

По словам украинки, найти жилье сложно в обеих странах, поэтому здесь обе они получают ноль баллов. Впрочем, аренда в Польше обойдется в 2835 злотых, пишет Numbeo. Между тем за такую же квартиру в Германии нужно будет отдать 890 евро. Детские сады и школы.

Если бы у меня были дети, я бы хотела, чтобы в детский сад или школу они ходили в Польше. 3:0 в пользу Польши,

– добавила девушка.

Медицина. В этом пункте девушка отдала предпочтение Германии – ведь там с медицинским страхованием все лечение и посещение врачей будет бесплатным.

Украинка сравнила жизнь в Польше и Германии: смотрите видео

Язык . По словам украинки, если человек не знает ни немецкого, ни польского языка, изучить польский будет в разы проще.

. По словам украинки, если человек не знает ни немецкого, ни польского языка, изучить польский будет в разы проще. Менталитет. Блогерша считает, что здесь "и думать нечего" – и предпочла Польшу.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?