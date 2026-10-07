Уже пора покупать билеты: лучшие направления, где тепло круглый год

Несмотря на то, что за окном октябрь, в мире остается немало мест, где можно погреться в солнечных лучах –, и тепло там сохраняется в течение всего года.

Многие люди стремятся сбежать от холода и тумана, наступающих на Украину в октябре и ноябре, – и отпуск в теплых странах дает прекрасную возможность это сделать. Единственное, на что следует обратить внимание: даже в местах с очень приятным климатом бывают сезоны дождей, пишет The Times.

Где в мире тепло в течение всего года?

Большинство мест из этого списка обязаны круглогодичной теплой погодой своей близости к экватору. Но несмотря на то, что холодно там не бывает, погода радует далеко не всегда: возможны кратковременные сильные ливни в сезон дождей.

Итак, вот 14 самых теплых направлений для отпуска осенью и зимой, чтобы согреться под теплым солнышком, по версии The Times.