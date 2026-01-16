Вот где чаще всего отдыхают поляки: лучшие и бюджетные направления
- 51% поляков планируют зимний отпуск, из которых 31% поедут в горы, а 19% - на побережье или в города.
- Закопане, Касприв верх и Бялка Татшанска - популярные горнолыжные курорты в Польше для зимнего отдыха.
Зимние поездки в Польше чрезвычайно популярны – более половины взрослых жителей страны планируют куда-то отправиться во время зимних каникул. При этом большинство путешествуют не за границу, а в пределах Польши.
Внутренние путешествия в Польше остаются более популярными, чем зарубежные – и многие поляки планируют этой зимой отправиться в горы, но это далеко не единственное направление, сообщает 24 Канал со ссылкой на InPoland.
Где чаще всего отдыхают поляки?
Согласно исследованию, заказанным Польской туристической организацией, 51% опрошенных поляков планируют за зимний сезон поехать в отпуск по крайней мере раз. Самое популярное направление – это горы, и туда отправятся 31% опрошенных.
Но также немало людей (19%) планируют путешествия к польскому побережью, или в крупные города. Где-то половина планируют поездки продолжительность 4 – 7 дней, а каждый третий поляк отправится на короткий отдых на 2 – 3 дня.
А вот путешествия за границу гораздо дороже, а затем – длиннее. Половина поляков, которые отправятся за границу, будут отдыхать там 4 – 7 дней, а 24% – 8 – 10 дней.
Куда поехать в горы в Польше?
Горы – это самое популярное направление для зимних путешествий среди поляков, ведь в этой стране есть немало замечательных горнолыжных курортов, пишет Dovkola. Вот несколько из них.
Закопане
Закопане расположено между Татрами, самыми высокими горами в Польше, и Губаловской горной цепью. В зимние месяцы туристы не только катаются на лыжах, но и съезжаются на фестивали. Это один из самых популярных горнолыжных курортов в Польше, и дневной безлимит там обойдется примерно в 150 – 160 злотых.
Касприв верх
На польско-словацкой границе расположена вершина высотой практически 2 тысячи метров, поэтому курорт в Каспровом верху является самым высоким в польских Татрах. Лыжный сезон начинается в середине декабря и при хороших погодных условиях продолжается до конца апреля.
С вершины пролегают две горнолыжные трассы протяженностью 14 километров, считающиеся самыми широкими и самыми длинными в регионе. Впрочем, из-за сложности местности этот курорт не подойдет для новичков.
Бялка Татшанская
Этот горнолыжный курорт, расположен в предгорьях Тарт, является одним из самых привлекательных горных городов во всей Польше. Сезон длится с декабря по апрель, но можно не только кататься на лыжах, но и посетить термальные бассейны, многочисленные кафе и рестораны.
Горы не имеют резких перепадов высот, поэтому курорт идеально подходит для новичков и семейного отдыха.
Что еще стоит знать туристам?
