Ось де найчастіше відпочивають поляки: найкращі й бюджетні напрямки
- 51% поляків планують зимову відпустку, з яких 31% поїдуть у гори, а 19% - на узбережжя або в міста.
- Закопане, Каспрів верх і Бялка Татшанська - популярні гірськолижні курорти в Польщі для зимового відпочинку.
Зимові поїздки у Польщі надзвичайно популярні – понад половина дорослих мешканців країни планують кудись відправитися під час зимових канікул. При цьому більшість подорожують не за кордон, а в межах Польщі.
Внутрішні подорожі у Польщі залишаються популярнішими, ніж закордонні – і чимало поляків планують цієї зими відправитися у гори, але це далеко не єдиний напрямок, повідомляє 24 Канал з посиланням на InPoland.
Де найчастіше відпочивають поляки?
Згідно з дослідженням, замовленим Польською туристичною організацією, 51% опитаних поляків планують за зимовий сезон поїхати у відпустку принаймні раз. Найпопулярніший напрямок – це гори, і туди відправляться 31% опитаних.
Але також чимало людей (19%) планують подорожі до польського узбережжя, або ж до великих міст. Десь половина планують поїздки тривалість 4 – 7 днів, а кожен третій поляк відправиться на короткий відпочинок на 2 – 3 дні.
А ось подорожі за кордон набагато дорожчі, а відтак – довші. Половина поляків, які відправляться за кордон, відпочиватимуть там 4 – 7 днів, а 24% – 8 – 10 днів.
Куди поїхати в гори в Польщі?
Гори – це найпопулярніший напрямок для зимових подорожей серед поляків, адже у цій країні є чимало чудових гірськолижних курортів, пише Dovkola. Ось кілька з них.
Закопане
Закопане розташоване між Татрами, найвищими горами в Польщі, і Губаловським гірським ланцюгом. У зимові місяці туристи не лише катаються на лижах, але й з'їжджаються на фестивалі. Це один з найпопулярніших гірськолижних курортів у Польщі, і денний безліміт там обійдеться приблизно в 150 – 160 злотих.
Каспрів верх
На польсько-словацькому кордоні розташована вершина заввишки практично 2 тисячі метрів, тож курорт у Каспровому верху є найвищим у польських Татрах. Лижний сезон починається в середині грудня та за гарних погодних умов продовжується аж до кінця квітня.
З вершини пролягають дві гірськолижні траси протяжністю 14 кілометрів, що вважаються найширшими та найдовшими в регіоні. Втім, через складність місцевості цей курорт не підійде для новачків.
Бялка Татшанська
Цей гірськолижний курорт, розташований у передгір'ях Тарт, є одним з найпривабливіших гірських міст у всій Польщі. Сезон триває з грудня по квітень, але можна не лише кататися на лижах, але й відвідати термальні басейни, численні кафе та ресторани.
Гори не мають різких перепадів висот, тож курорт ідеально підходить для новачків та сімейного відпочинку.
Що ще варто знати туристам?
