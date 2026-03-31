Вот где самый комфортный город для удаленной работы в Европе: он рядом с Украиной
- Краков признан самым комфортным городом для удаленной работы в Польше благодаря высокому качеству жизни, безопасности и низким ценам на интернет.
- Варшава и Будапешт также вошли в тройку лидеров среди городов Европы с лучшими условиями для фриланса.
Все больше людей переходят на удаленную работу – и, оказывается, некоторые города подходят для такой деятельности больше других.
Один город в Польше получил самый высокий балл среди 35 населенных пунктов страны, что подтвердило его позицию как одного из самых комфортных и экономически выгодных мест работы для фрилансеров. И этот город – это Краков, пишет InPoland.
Где в Польше комфортнее всего работать удаленно?
Ключевыми преимуществами Кракова как города для жизни и дистанционной работы является уникальное сочетание качества жизни, безопасности и современной инфраструктуры. Кроме того, столица Малопольского воеводства может похвастаться очень выгодными ценами на интернет, составляющие всего 0,06 евро за 1 Мбит/секунду.
Также привлекают фрилансеров в Краков развитая сеть общественного транспорта и стабильное сообщение.
Стоит учесть и то, что жить в Кракове значительно дешевле, чем во многих других европейских городах, ведь ежемесячные расходы оцениваются лишь в 1426 евро, то есть примерно 6000 злотых. А академическая и технологическая база города привлекает молодых специалистов и специалистов не только из Польши, но и из-за рубежа.
Краков очень комфортный для фрилансеров / Фото Pexels
И Краков предлагает не только привлекательные условия труда, но и немало развлечений – от культурных и исторических памятников до известных ресторанов.
Второе место в рейтинге самых комфортных для фриланса городов занимает Варшава – это европейский город с самой низкой стоимостью жизни из 35 оцененных. Одному человеку в месяц там нужно 779 евро в месяц, за исключением аренды, пишет Numbeo. Замыкает тройку лидеров Будапешт.
Что еще следует знать украинцам в Польше?
Уже с 1 апреля украинцам, проживающих в Польше, нужно будет получить карту CUKR, чтобы продлить легальное проживание в стране до трех лет. И с получением этого нового статуса приходит много изменений.
Также украинцы в Польше могут получать пенсию – впрочем, для этого нужно выполнить ряд условий и достичь определенного возраста.