Одне місто у Польщі отримало найвищий бал серед 35 населених пунктів країни, що підтвердило його позицію як одного з найкомфортніших та економічно вигідних місць роботи для фрілансерів. І це місто – це Краків, пише InPoland.

Де у Польщі найкомфортніше працювати віддалено?

Ключовими перевагами Кракова як міста для життя та дистанційної роботи є унікальне поєднання якості життя, безпеки та сучасної інфраструктури. Окрім того, столиця Малопольського воєводства може похвалитися дуже вигідними цінами на інтернет, що становлять всього 0,06 євро за 1 Мбіт/секунду.

Також приваблюють фрілансерів до Кракова розвинена мережа громадського транспорту та стабільне сполучення.

Варто зважити й на те, що жити у Кракові значно дешевше, ніж у багатьох інших європейських містах, адже щомісячні витрати оцінюються лише у 1426 євро, тобто приблизно 6000 злотих. А академічна та технологічна база міста приваблює молодих спеціалістів та фахівців не лише з Польщі, але й з-за кордону.



Краків дуже комфортний для фрілансерів

Та Краків пропонує не лише привабливі умови праці, але й чимало розваг – від культурних та історичних пам'яток до відомих ресторанів.

Друге місце у рейтингу найкомфортніших для фрілансу міст посідає Варшава – це європейське місто з найнижчою вартістю життя з 35 оцінених. Одній людині на місяць там потрібно 779 євро на місяць, за винятком оренди, пише Numbeo. Замикає трійку лідерів Будапешт.

