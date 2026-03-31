Один город в Польше получил самый высокий балл среди 35 населенных пунктов страны, что подтвердило его позицию как одного из самых комфортных и экономически выгодных мест работы для фрилансеров. И этот город – это Краков, пишет InPoland.

Интересно "Почему Вьетнам, а не Европа": украинка раскрыла причины необычного выбора для переезда

Где в Польше комфортнее всего работать удаленно?

Ключевыми преимуществами Кракова как города для жизни и дистанционной работы является уникальное сочетание качества жизни, безопасности и современной инфраструктуры. Кроме того, столица Малопольского воеводства может похвастаться очень выгодными ценами на интернет, составляющие всего 0,06 евро за 1 Мбит/секунду.

Также привлекают фрилансеров в Краков развитая сеть общественного транспорта и стабильное сообщение.

Стоит учесть и то, что жить в Кракове значительно дешевле, чем во многих других европейских городах, ведь ежемесячные расходы оцениваются лишь в 1426 евро, то есть примерно 6000 злотых. А академическая и технологическая база города привлекает молодых специалистов и специалистов не только из Польши, но и из-за рубежа.



Краков очень комфортный для фрилансеров

И Краков предлагает не только привлекательные условия труда, но и немало развлечений – от культурных и исторических памятников до известных ресторанов.

Второе место в рейтинге самых комфортных для фриланса городов занимает Варшава – это европейский город с самой низкой стоимостью жизни из 35 оцененных. Одному человеку в месяц там нужно 779 евро в месяц, за исключением аренды, пишет Numbeo. Замыкает тройку лидеров Будапешт.

Что еще следует знать украинцам в Польше?