Эта страна считается самой безопасной в мире уже 17 лет подряд: она в Европе

Для людей, путешествующих и переезжающих за границу, безопасность – это чрезвычайно важный фактор, на который точно стоит обращать внимание. И одна страна может похвастаться тем, что является самой безопасной в мире.

Одну невероятную европейскую страну называют самым безопасным местом на земле уже семнадцатый раз подряд – она возглавляет престижный Глобальный индекс мира еще с 2008 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какая страна мира считается самой безопасной?

Несмотря на недавние новости об извержении вулканов, Исландия все еще остается золотым стандартом по низкому уровню преступности, невероятной политической стабильности и социальной гармонии. Рейтинг 2025 года оценивает практически каждую страну по 23 различным факторам, среди которых военные расходы и насильственные преступления, подтвердил, что эта невероятная страна, известная своими зимними курортами, не сдает своих позиций.

Разрыв между первым и вторым местом, на котором оказалась Ирландия, такой же большой, как разрыв между вторым и десятым местом.

Ежегодно Институт экономики и мира публикует анализ, исследующий 163 независимые страны и охватывающий около 99,7% населения мира. И в 2025 году анализ показал, что общий уровень миролюбия падает, и все больше стран повышают уровень милитаризации и усиливают конфликты.

Впрочем, известная миролюбием страна, где полиция не носит оружия, а родители могут спокойно оставлять младенцев на улице для дневного сна, стала лучшим местом назначения для всех одиноких путешественников – ведь она невероятно безопасна, пишет BBC.

Третье место в рейтинге заняла Австрия, а уже вслед за ней идут Новая Зеландия и Сингапур. Замыкают десятку самых безопасных стран такие:

Швейцария;

Португалия;

Дания;

Словения;

Финляндия.

А вот на противоположном конце этого списка как наименее мирная страна мира оказалась Россия. Из-за войны и длительных последствий вторжения России Украина занимает предпоследнее место.

Что еще нужно знать путешественникам?