Одну неймовірну європейську країну називають найбезпечнішим місцем на землі вже сімнадцятий раз поспіль – вона очолює престижний Глобальний індекс миру ще з 2008 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Яка країна світу вважається найбезпечнішою?

Попри нещодавні новини про виверження вулканів, Ісландія все ще залишається золотим стандартом щодо низького рівня злочинності, неймовірної політичної стабільності та соціальної гармонії. Рейтинг 2025 року оцінює практично кожну країну за 23 різними факторами, серед яких військові витрати та насильницькі злочини, підтвердив, що ця неймовірна країна, що відома своїми зимовими курортами, не здає своїх позицій.

Розрив між першим і другим місцем, на якому опинилася Ірландія, такий же великий, як розрив між другим та десятим місцем.

Щороку Інститут економіки та миру публікує аналіз, що досліджує 163 незалежні країни та охоплює близько 99,7% населення світу. І у 2025 році аналіз показав, що загальний рівень миролюбності падає, і все більше країн підвищують рівень мілітаризації та посилюють конфлікти.

Втім, відома миролюбністю країна, де поліція не носить зброї, а батьки можуть спокійно залишати немовлят на вулиці для денного сну, стала найкращим місцем призначення для усіх самотніх мандрівників – адже вона неймовірно безпечна, пише BBC.

Третє місце у рейтингу зайняла Австрія, а вже слідом за нею йдуть Нова Зеландія та Сингапур. Замикають десятку найбезпечніших країн такі:

Швейцарія;

Португалія;

Данія;

Словенія;

Фінляндія.

А ось на протилежному кінці цього списку як найменш мирна країна світу опинилася Росія. Через війну та тривалі наслідки вторгнення Росії Україна посідає передостаннє місце.

Що ще потрібно знати мандрівникам?