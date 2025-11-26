Если на заработки, то только туда: 5 стран мира с самыми высокими зарплатами
- Швейцария имеет среднюю зарплату после налогов около 8218 долларов в месяц, не достигая самых высоких зарплат только в трех профессиях.
- Люксембург предлагает среднюю месячную зарплату в размере 6740 долларов после уплаты налогов, с лучшей оплатой для врачей и инженерных менеджеров.
Заработные зарплаты в разных странах могут существенно отличаться – поэтому если хочется поехать на заработки за границу, лучше проверить, где это делать выгоднее всего.
Сейчас немало украинцев живут и работают за рубежом, но многие из них даже не подозревают, какие же страны могут похвастаться самыми высокими зарплатами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ceoworld.
Интересно Точно не для всех: какие топ-5 городов оказались худшими для иммиграции
В каких странах самые высокие зарплаты?
Швейцария
Эта невероятно красивая страна среди Альп является привлекательной не только для путешественников и туристов, но и для богачей. Из 30 исследованных профессий всего в трех страна не достигла самой высокой зарплаты – врач, менеджер по продажам и физиотерапевт.
Средняя зарплата в этой стране после уплаты налогов составляет примерно 8218 долларов в месяц.
Люксембург
Эта небольшая страна, которую часто обходят туристы, может похвастаться невероятно высокими зарплатами. В частности, в среднем за месяц там можно получить 6740 долларов после уплаты налогов. Лучше всего оплачиваются там должности врачей и инженерных менеджеров.
США
Несмотря на то, что в стране средняя зарплата составляет 6562 доллара после уплаты налогов, здесь все не так однозначно. Обычно в европейских странах компании предлагают не только заработную плату, но и медицинское страхование и ежегодный оплачиваемый отпуск – а вот в Штатах это не гарантировано.
Впрочем, для людей, которые имеют востребованную карьеру, США могут стать отличным выбором с точки зрения дохода и покупательной способности, пишет Ringover.
Дания
Кроме того, что страна имеет стабильную и богатую экономику, датские работники также хорошо защищены профсоюзами – и именно они устанавливают стандарты заработной платы для отрасли. По сравнению с США в Дании также наблюдается относительно небольшое неравенство в зарплатах – а это значит, что даже должности начального уровня оплачиваются хорошо.
Средняя зарплата в Дании за месяц составляет примерно 5749 долларов.
В Дании одни из самых высоких зарплат в мире / Фото Pexels
Исландия
Как и в Дании, в Исландии немало влияния имеют профсоюзы – и примерно 90% всех работников принадлежат к ним. И несмотря на относительно небольшое количество населения зарплаты в Исландии одни из самых высоких – примерно 6548 долларов в месяц после уплаты налогов.
Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?
В одной популярной стране Европы начинают паниковать – молодежь пьет все меньше пива, и поэтому древняя отрасль пивоварения начинает приходить в упадок.
Тем временем в Бельгии продолжается общенациональная трехдневная забастовка – тысячи людей не выходят на работу, закрыты аэропорты и железная дорога.