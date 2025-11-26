Если на заработки, то только туда: 5 стран мира с самыми высокими зарплатами

Заработные зарплаты в разных странах могут существенно отличаться – поэтому если хочется поехать на заработки за границу, лучше проверить, где это делать выгоднее всего.

Сейчас немало украинцев живут и работают за рубежом, но многие из них даже не подозревают, какие же страны могут похвастаться самыми высокими зарплатами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ceoworld.

В каких странах самые высокие зарплаты?

Швейцария

Эта невероятно красивая страна среди Альп является привлекательной не только для путешественников и туристов, но и для богачей. Из 30 исследованных профессий всего в трех страна не достигла самой высокой зарплаты – врач, менеджер по продажам и физиотерапевт.

Средняя зарплата в этой стране после уплаты налогов составляет примерно 8218 долларов в месяц.

Люксембург

Эта небольшая страна, которую часто обходят туристы, может похвастаться невероятно высокими зарплатами. В частности, в среднем за месяц там можно получить 6740 долларов после уплаты налогов. Лучше всего оплачиваются там должности врачей и инженерных менеджеров.

США

Несмотря на то, что в стране средняя зарплата составляет 6562 доллара после уплаты налогов, здесь все не так однозначно. Обычно в европейских странах компании предлагают не только заработную плату, но и медицинское страхование и ежегодный оплачиваемый отпуск – а вот в Штатах это не гарантировано.

Впрочем, для людей, которые имеют востребованную карьеру, США могут стать отличным выбором с точки зрения дохода и покупательной способности, пишет Ringover.

Дания

Кроме того, что страна имеет стабильную и богатую экономику, датские работники также хорошо защищены профсоюзами – и именно они устанавливают стандарты заработной платы для отрасли. По сравнению с США в Дании также наблюдается относительно небольшое неравенство в зарплатах – а это значит, что даже должности начального уровня оплачиваются хорошо.

Средняя зарплата в Дании за месяц составляет примерно 5749 долларов.



В Дании одни из самых высоких зарплат в мире / Фото Pexels

Исландия

Как и в Дании, в Исландии немало влияния имеют профсоюзы – и примерно 90% всех работников принадлежат к ним. И несмотря на относительно небольшое количество населения зарплаты в Исландии одни из самых высоких – примерно 6548 долларов в месяц после уплаты налогов.

