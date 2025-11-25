В этом году продажи пива в Германии, стране, которая известна своим Октоберфестом, крупнейшим фестивалем пива в мире, упали до рекордного минимума – всего 3,9 миллиарда литров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему в Германии пьют все меньше пива?

В этом году население Германии, пьющее пиво, серьезно сократилось – теперь только 41% людей сообщают, что употребляют этот напиток, и это влияет на продажи. В Германии замечают, что с каждым годом продажи пива все падают – и это очень плохая новость для многовековой отрасли.

В Германии функционирует 1500 пивоварен – в том числе и пивоварня Айнбекер, основанная более 600 лет назад, и пивоварня Ваенштефан, работающая с 1040 года. Вот только в этом году уже 50 пивоварен навсегда закрыли свои двери – а все из-за того, что спрос на пиво падает.

Молодежь в Германии начинает отказываться от алкоголя в пользу здорового образа жизни. Меняются социальные и культурные тенденции, а популярность безалкогольных альтернатив пиву только растет. Как и во многих других странах, в Германии молодые люди начинают все больше заботиться о своем здоровье, сказал Хольгер Айхеле, президент Немецкой ассоциации пивоваров.

Молодежь употребляет алкоголь гораздо сознательнее и умнее, чем наше поколение. Это хорошая новость для здоровья,

– поделился он.

Еще несколько лет назад для немцев считалось привычным делом пить бокал пива на работе, после работы и во время просмотра футбольных матчей – а сейчас многие отказываются от старых привычек. Из-за высокой стоимости жизни меньше людей ходит в бары, а те, что посещают их, все чаще выбирают безалкогольные напитки.



В Германии молодежь пьет меньше пива / Фото Pexels

Популярность безалкогольного пива только растет – в этом году впервые каждая палатка на Октоберфесте в Мюнхене предлагала как один из вариантов безалкогольное пиво, пишет New York Times.

Но отказ от алкоголя – это только половина проблемы. Инфляция также вредит пивоварням, которые из-за нее почти не получают дохода. Но несмотря на то, что многие немцы "оплакивают" упадок культурной традиции, немало местных считают, что взвешенный подход к употреблению алкоголя – это совсем неплохо.

В частности, в Германии десятки тысяч смертей в год связаны с употреблением алкоголя, а пивные фестивали часто становятся очагами сексуального насилия. В 2023 году группа по правам женщин сообщала, что во время празднования Октоберфеста происходил по крайней мере один случай насилия в день.

