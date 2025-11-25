Цього року продажі пива у Німеччині, країні, яка відома своїм Октоберфестом, найбільшим фестивалем пива у світі, впали до рекордного мінімуму – всього 3,9 мільярда літрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому у Німеччині п'ють все менше пива?

Цього року населення Німеччини, що п'є пиво, серйозно скоротилося – тепер тільки 41% людей повідомляють, що вживають цей напій, і це впливає на продажі. В Німеччині помічають, що з кожним роком продажі пива все падають – і це дуже погана новина для багатовікової галузі.

У Німеччині функціонує 1500 пивоварень – зокрема й пивоварня Айнбекер, що заснована понад 600 років тому, та пивоварня Ваєнштефан, що працює з 1040 року. Ось тільки цьогоріч вже 50 пивоварень назавжди закрили свої двері – а все через те, що попит на пиво падає.

Молодь в Німеччині починає відмовлятися від алкоголю на користь здорового способу життя. Змінюються соціальні та культурні тенденції, а популярність безалкогольних альтернатив пиву тільки зростає. Як і в багатьох інших країнах, в Німеччині молоді люди починають дедалі більше дбати про своє здоров'я, сказав Хольгер Айхеле, президент Німецької асоціації пивоварів.

Молодь вживає алкоголь набагато свідоміше та розумніше, ніж наше покоління. Це гарна новина для здоров’я,

– поділився він.

Ще кілька років тому для німців вважалося звичною справою пити келих пива на роботі, після роботи та під час перегляду футбольних матчів – а зараз чимало людей відмовляються від старих звичок. Через високу вартість життя менше людей ходить у бари, а ті, що відвідують їх, все частіше обирають безалкогольні напої.



Популярність безалкогольного пива тільки зростає – цьогоріч вперше кожен намет на Октоберфесті у Мюнхені пропонував як один з варіантів безалкогольне пиво, пише New York Times.

Але відмова від алкоголю – це тільки половина проблеми. Інфляція також шкодить пивоварням, які через неї майже не отримують доходу. Та попри те, що чимало німців "оплакують" занепад культурної традиції, чимало місцевих вважають, що виважений підхід до вживання алкоголю – це зовсім непогано.

Зокрема, у Німеччині десятки тисяч смертей на рік пов'язані з вживанням алкоголю, а пивні фестивалі часто стають осередками сексуального насильства. У 2023 році група з прав жінок повідомляла, що під час святкування Октоберфесту відбувався принаймні один випадок насильства на день.

