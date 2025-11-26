Якщо на заробітки, то тільки туди: 5 країн світу з найвищими зарплатами
- Швейцарія має середню зарплату після податків близько 8218 доларів на місяць, не досягаючи найвищих зарплат лише у трьох професіях.
- Люксембург пропонує середню місячну зарплату 6740 доларів після податків, з найкращими оплатами для лікарів та інженерних менеджерів.
Заробітні зарплати у різних країнах можуть суттєво відрізнятися – тож якщо хочеться поїхати на заробітки за кордон, краще перевірити, де це робити найвигідніше.
Зараз чимало українців живуть та працюють за кордоном, але чимало з них навіть не підозрюють, які ж країни можуть похвалитися найвищими зарплатами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ceoworld.
В яких країнах найвищі зарплати?
Швейцарія
Ця неймовірно красива країна серед Альп є привабливою не лише для мандрівників та туристів, але й для багатіїв. З 30 досліджених професій всього у трьох країна не досягла найвищої зарплати – лікар, менеджер з продажів та фізіотерапевт.
Середня зарплата у цій країні після сплати податків складає приблизно 8218 доларів на місяць.
Люксембург
Ця невелика країна, яку часто оминають туристи, може похвалитися неймовірно високими зарплатами. Зокрема, в середньому за місяць там можна отримати 6740 доларів після сплати податків. Найкраще оплачуються там посади лікарів та інженерних менеджерів.
США
Попри те, що у країні середня зарплата складає 6562 долари після сплати податків, тут усе не так однозначно. Зазвичай у європейських країнах компанії пропонують не лише заробітну плату, але й медичне страхування та щорічну оплачувану відпустку – а ось в Штатах це не гарантовано.
Втім, для людей, які мають затребувану кар'єру, США можуть стати чудовим вибором з точки зору доходу та купівельної спроможності, пише Ringover.
Данія
Окрім того, що країна має стабільну і багату економіку, данські працівники також добре захищені профспілками – і саме вони встановлюють стандарти заробітної плати для галузі. Порівняно з США у Данії також спостерігається відносно невелика нерівність у зарплатах – а це значить, що навіть посади початкового рівня оплачуються добре.
Середня зарплата в Данії за місяць складає приблизно 5749 доларів.
В Данії одні з найвищих зарплат у світі / Фото Pexels
Ісландія
Як і в Данії, в Ісландії чимало впливу мають профспілки – і приблизно 90% усіх працівників належать до них. І попри відносно невелику кількість населення зарплати в Ісландії одні з найвищих – приблизно 6548 доларів на місяць після сплати податків.
