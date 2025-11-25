Про топ-5 місць, в які краще не переїжджати, розкаже 24 Канал з посиланням на Euronews.

В які країни краще не переїжджати та чому?

Мілан, Італія

Мілан є одним із найнижче оцінених європейських міст у 2024 році. Все через те, що там спостерігається висока проблема з житлом. Знайти доступне та зручне житло у Мілані складно. Ті, хто все ж переїхав до Мілану скаржаться на:

бюрократію,

низькі кар'єрні перспективи,

труднощі з відкриттям банківських рахунків, оформленням документів/віз,

інші адміністративні бар'єри.



Чому не варто переїжджати у Мілан / Фото Unsplash

Рим, Італія

Рим теж опинився у списку міст, до яких не слід переїжджати. І ось чому:

багато експатів (людей, які переїхали до іншого міста чи країни) скаржаться про нестачу робочих можливостей,

низьку задоволеність умовами праці,

складну кар'єру.

Також, якщо ви погано знаєте італійську, то можете стикнутися з проблемами з інфраструктурою, громадським транспортом та адміністративними процесами.

Гамбург, Німеччина

Як пише Internations.org, Гамбург також опинився у глобальному рейтингу Expat City Ranking 2024. Ті, хто переїхали туди, скаржаться на відсутність гостинності та сприйняття серед місцевих. Також існують серйозні мовні та культурні бар'єри.



Гамбург також опинився у глобальному рейтингу некомфортних для переїзду міст / Фото Unsplash

Афіни, Греція

Афіни, попри свою красу та історичне значення, також можуть бути "не дуже придатними" для переїзду. Все через дуже низькі кар'єрні можливості. Значна частина експатів відчуває, що їхній дохід не покриває навіть повсякденні витрати. Орендна плата та ціни на продукти там стрімко йдуть вгору.

Крім того, не всі афіняни дуже добре володіють англійською, особливо в державних установах, і це може створювати складнощі з комунікацією для експатів.

Дублін, Ірландія

Дублін – один із найпривабливіших європейських міст, особливо для міжнародних спеціалістів: тут сильний ринок праці та багато глобальних компаній. Але серед експатів усе частіше звучать застереження: переїзд до ірландської столиці – не завжди райдужне рішення. Тому що:

86% іноземців назвали житло в Дубліні занадто дорогим та сказали, що знайти варіанти дуже складно,

Дублін – п'ята найдорожча європейська столиця за базовими місячними витратами (продукти, транспорт, житло),

ненадійний громадський транспорт, який часто затримується.



Дублін – один із найпривабливіших європейських міст / Фото Unsplash

