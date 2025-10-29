Вот 10 стран мира, где отпуск длится дольше всего: одна из них предлагает 48 оплачиваемых выходных

Каждая страна имеет свои законы и правила относительно отпусков – и в некоторых работники каждый год могут рассчитывать на очень длинные оплачиваемые каникулы.

Во многих странах мира ежегодный оплачиваемый отпуск составляет всего 20 – 25 дней, однако есть немало государств, где работники могут отдыхать дольше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

В каких странах мира самые длинные оплачиваемые отпуска?

Сейчас все больше людей ищут баланс между работой и личной жизнью – и некоторые страны помогают поддерживать его как можно лучше. И возглавляет перечень стран с длинными отпусками Франция, где рабочие имеют право почти на 10 недель ежегодного отдыха.

В список попали и несколько других европейских стран.

Вот какие страны имеют самые длинные отпуска:

Франция – 48 дней;

Дания – 40 дней;

Южная Корея – 40 дней;

Польша – 39;

Эстония – 39 39;

Австрия – 38;

Финляндия – 36;

Испания – 36;

Норвегия – 35;

Словакия – 34.

Во Франции работники имеют право на 25 дней оплачиваемого отпуска, но к этому добавляется еще и 11 национальных государственных праздников. А люди, работающие более, чем 35 часов в неделю, могут получить еще и дополнительный оплачиваемый отпуск.

С совсем небольшим отрывом на втором месте оказывается Дания – там также есть 25 дней оплачиваемого отпуска и 10 государственных праздников. А благодаря соглашению о дополнительной шестой неделе многие работники получают еще семь дней отпуска.

Кроме того, Дания – это страна, где лучшие права работников, ведь в среднем люди там работают всего 27 часов в неделю.

А вот в Южной Корее ситуация значительно интереснее – ведь страна предлагает только 15 дней отпуска для работников, работающих полный рабочий день, пишет Vacation Tracker. Но с продвижением по карьерной лестнице количество дней отпуска увеличивается. Работник, проработавший в компании 3 года или более, имеет право на дополнительный день ежегодного отпуска.

Дополнительный день отпуска может добавляться за каждые два года непрерывной работы, но общее количество дней отпуска может достигать не более, чем 25 дней. Кроме того, в Южной Корее есть 15 оплачиваемых государственных праздников, и это доводит общее количество дней отпуска до 40.

