Определен лучший пляж во всей Европе: он в неожиданной стране
Сдержанная роскошь и уникальная, нетронутая природа – это именно то, что туристы хотят видеть на пляже в 2026 году. И одна невероятная локация в Португалии признана лучшей в Европе именно благодаря этим качествам.
Пляж Монте-Клериго, что расположен на побережье Коста-Висентина в юго-западной части Португалии, получил невероятно высокие оценки от European Best Destinations – и это сделало его лучшим пляжем во всей Европе, пишет Euronews.
Какой пляж считается лучшим в Европе?
Уже на этой неделе в Европу добралась аномальная жара – поэтому многие только и мечтают о том, чтобы оказаться на красивом и безлюдном пляже. Поэтому сейчас самое идеальное время для того, чтобы узнать, какие именно локации считаются лучшими на континенте.
Ежегодно редакционная команда European Best Destinations составляет список из 10 пляжей в каждой стране, оценивая их по следующим факторам:
- доступность;
- природная красота;
- пляжные услуги;
- общая атмосфера.
В конце концов список сужают всего до 30 пляжей на всю Европу, а потом подают на рассмотрение международной группы путешественников, определяющих окончательный рейтинг. И в этом году первое место досталось пляжу Монте-Клериго в Португалии.
Чем особенный пляж Монте-Клериго?
Этот пляж привлекает людей, ищущих аутентичность, природу и сдержанную роскошь подальше от переполненных курортов. Сам пляж является частью природного парка юго-западного Алентежа и побережья Висентина, поэтому вокруг него есть множество пешеходных маршрутов.
Кроме того, рейтинг учитывает доступность – и цены на проживание неподалеку от пляжа в целом втрое дешевле, чем во многих других известных местах Португалии.
Несмотря на то, что лучший пляж в Европе расположен в Португалии, больше всего пляжей, отмеченных отличиями, скрывается в совсем другой стране – а именно в Испании. Престижная награда Голубой флаг досталась в этом году аж 794 локациям в стране – и это абсолютный рекорд.
За Испанией по количеству наград идет Турция, Греция, Италия – а вот Португалия замыкает с лишь пятым местом и 438 "голубыми флагами".