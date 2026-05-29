Пляж Монте-Клеріго, що розташований на узбережжі Коста-Вісентіна у південно-західній частині Португалії, отримав неймовірно високі оцінки від European Best Destinations – і це зробило його найкращим пляжем у всій Європі, пише Euronews.

Цікаво "Ідеальна для життя": українка розкрила плюси несподіваної країни у Європі

Який пляж вважається найкращим у Європі?

Вже цього тижня до Європи дісталася аномальна спека – тож чимало людей лише й мріють про те, аби опинитися на красивому і безлюдному пляжі. Тож зараз саме ідеальний час для того, аби дізнатися, які саме локації вважаються найкращими на континенті.

Щороку редакційна команда European Best Destinations складає список з 10 пляжів у кожній країні, оцінюючи їх за такими факторами:

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

доступність;

природна краса;

пляжні послуги;

загальна атмосфера.

Зрештою список звужують всього до 30 пляжів на всю Європу, а тоді подають на розгляд міжнародної групи мандрівників, що визначають остаточний рейтинг. І цьогоріч перше місце дісталося пляжу Монте-Клеріго у Португалії.

Чим особливий пляж Монте-Клеріго?

Цей пляж приваблює людей, що шукають автентичність, природу та стриману розкіш подалі від переповнених курортів. Сам пляж є частиною природного парку південно-західного Алентежу та узбережжя Вісентіна, тож навколо нього є безліч пішохідних маршрутів.

Окрім того, рейтинг враховує доступність – і ціни на проживання неподалік від пляжу загалом аж втричі дешевші, ніж у багатьох інших відомих місцях Португалії.

В яких країнах найбільше розкішних штрафів?

Попри те, що найкращий пляж у Європі розташований у Португалії, найбільше пляжів, відзначених відзнаками, ховається у зовсім іншій країні – а саме в Іспанії. Престижна нагорода Блакитний прапор дісталася цьогоріч аж 794 локаціям у країні – і це абсолютний рекорд.

За Іспанією за кількістю нагород йде Туреччина, Греція, Італія – а ось Португалія замикає з лише п'ятим місцем та 438 "блакитними прапорами".