Штрафы колоссальные: почему нельзя скачивать фильмы в Германии

В Германии действуют очень строгие законы об авторском праве. Загрузка фильмов или сериалов с пиратских сайтов считается незаконной, и за это могут оштрафовать.

Даже если турист случайно загрузит что-то в отеле или арендованной квартире, то может получить за это штраф. Сообщает 24 Канал.

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Как штрафуют нарушителей в Германии

Провайдеры обязаны фиксировать активность пользователей, поэтому они замечают, когда кто-то из них что-то загружает.

Штраф приходит в виде Abmahnung – официального письма от юридической фирмы, которая представляет интересы правообладателя. В нем требуют оплатить штраф и подписать обязательство о том, что человек больше не будет нарушать закон.

При этом заметим, что говорится не только о загрузке. Даже просмотр фильмов через торренты в режиме онлайн может трактоваться как нарушение.

В то же время можно пользоваться стриминговыми сервисами, которые работают легально, как вот: Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV и тому подобное.

Обратите внимание. Также в Германии штрафуют тех, кто нарушает тихие часы. Поэтому тем, кто любит смотреть фильмы ночью, лучше это делать в наушниках или на минимальной громкости.



Если смотреть легально приобретенный контент – проблем не будет / Pexels

Штрафы за загрузку нелегального контента в Германии

Размеры штрафов очень большие. В частности за один нелегальный фильм или серию сериала можно "попасть" на сумму от 900 до 1 500 евро.

Если же загрузить несколько файлов, то штраф может вырасти до нескольких тысяч евро.

А в случае серьезного нарушения или повторных случаев могут потребовать еще больше.