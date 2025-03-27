Навіть якщо турист випадково завантажить щось у готелі чи орендованій квартирі, то може отримати за це штраф. Повідомляє 24 Канал.

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Як штрафують порушників у Німеччині

Провайдери зобов'язані фіксувати активність користувачів, тож вони помічають, коли хтось із них щось завантажує.

Штраф приходить у вигляді Abmahnung – офіційного листа від юридичної фірми, яка представляє інтереси правовласника. У ньому вимагають сплатити штраф і підписати зобов'язання про те, що людина більше не буде порушувати закон.

При цьому зауважимо, що мовиться не лише про завантаження. Навіть перегляд фільмів через торенти в режимі онлайн може трактуватися як порушення.

Водночас можна користуватися стрімінговими сервісами, які працюють легально, як от: Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV тощо.

Зверніть увагу. Також у Німеччині штрафують тих, хто порушує тихі години. Тож тим, хто любить дивитися фільми вночі, краще це робити у навушниках або на мінімальній гучності.



Якщо дивитися легально придбаний контент – проблем не буде / Pexels

Штрафи за завантаження нелегального контенту в Німеччині

Розміри штрафів дуже великі. Зокрема за один нелегальний фільм або серію серіалу можна "втрапити" на суму від 900 до 1 500 євро.

Якщо ж завантажити кілька файлів, то штраф може зрости до кількох тисяч євро.

А у випадку серйозного порушення або повторних випадків можуть вимагати ще більше.