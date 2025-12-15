В этом итальянском городе заплатят более 20 000 долларов за переезд: есть всего одно условие

Многие мечтают об отпуске в Италии – а вот переезд в эту страну для большинства кажется недостижимым и слишком дорогим.

Жизнь в одном тосканском городке на холмах может быть совсем не такой дорогой, как кажется на первый взгляд – ведь крошечное село готово платить людям, что переедут туда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

В каком итальянском городе платят за переезд туда?

Маленький поселок к западу от Сиены – это одна из многих итальянских общин, пытающихся бороться с уменьшением населения. И Радикондоли, средневековый городок где-то в часе езды от Флоренции, для того, чтобы привлечь путешественников, предлагает пакет льгот для арендаторов и покупателей.

Город возвышается над сиенскими полями, откуда открываются невероятные виды на сельскохозяйственные угодья, леса и оливковые рощи, а также отовсюду он окружен старинными замками и винодельнями.

Местный мэр Франческо Гуаргуальини в этом году выделил более 400 000 евро на то, чтобы привлечь в село новых жителей. Здесь для них предлагают почти все – и субсидии для пользователей зеленой энергии и студентов, и гранты на покупку жилья, пишет CNN.

А для того, чтобы привлечь даже больше людей, Радикондоли готово покрывать половину арендной платы в течение первых двух лет жизни людей, которые подадут заявку в декабре 2025 и переедут в городок в начале следующего года. Для того, чтобы иметь право на участие, покупателям недвижимости нужно обязаться прожить не менее 10 лет в городе. А вот для арендаторов наименьшее время проживания – это 4 года.

С момента, когда ввели программу в 2023 году, в городе появилось около 60 новых жителей, а для города, населения которого только за последнее столетие сократилось с 3000 до 966 человек, это довольно значительный толчок. Еще тогда город предлагал заплатить 23 000 долларов каждому, кто переедет, но сейчас перечень предлагаемых услуг значительно расширился.

В городе все еще практически сотня из 450 домов стоят пустые. Впрочем, в отличие от многих итальянских городов, где заброшенные дома продают за 1 евро с обязательством восстановить их, в Радикондоли отмечают, что недвижимость сохраняет реальную рыночную стоимость. Большинство домов уже частично заселены и обслуживаются, поэтому людям после переезда можно не начинать с масштабного ремонта.

Мы отличаемся продажей домов за одно евро. Здесь наши дома имеют ценность. Социальность, гостеприимство и многочисленные культурные инициативы – это добавленная ценность наряду со стратегическим расположением села,

– заявил мэр.

Что еще нужно знать путешественникам?