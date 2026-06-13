От Парижа до Торонто: какие города мира отказываются от электросамокатов и почему

Электросамокаты стали одним из самых популярных видов городского транспорта. В то же время стремительный рост их количества вызвал немало споров по поводу безопасности пешеходов и правил использования такого транспорта. В некоторых городах мира власти даже пошли на полный запрет электросамокатов.

Где в мире действует запрет на использование электросамокатов — расскажет 24 Канал.

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В каких странах запрещены электросамокаты?

Франция

Одним из самых известных примеров является Париж. Как пишет Reuters, в 2023 году жители французской столицы на специальном референдуме поддержали запрет прокатных электросамокатов. Причинами стали многочисленные дорожно-транспортные происшествия, хаотичная парковка и жалобы горожан на неудобства для пешеходов.

Испания

В Мадриде также вводили строгие ограничения на работу прокатных сервисов. Местные власти неоднократно лишали операторов лицензий из-за невыполнения требований безопасности и ненадлежащего контроля за использованием транспорта.

Канада

Как говорится на официальном сайте города Торонто, электросамокаты запрещены на дорогах, тротуарах и в общественных местах города. Городские власти объясняют это обеспокоенностью безопасностью пешеходов и сложностями с контролем за соблюдением правил дорожного движения.

Сингапур

Сингапур, известный своим строгим отношением к общественному порядку, еще в 2019 году запретил движение электросамокатов по тротуарам. Нарушителям грозят значительные штрафы. Такое решение было принято после ряда инцидентов с участием пешеходов.

Что этому предшествовало?

Эксперты отмечают, что большинство городов не стремятся полностью отказаться от нового вида транспорта, а пытаются найти баланс между мобильностью и безопасностью. Среди наиболее распространенных мер: ограничение скорости, определение специальных зон для движения, ужесточение ответственности за нарушение правил.

Несмотря на популярность электросамокатов, дискуссия об их месте в современном городе продолжается. Опыт разных стран показывает: развитие микромобильности требует четких правил и учета интересов всех участников дорожного движения.



Где в мире существует запрет на использование электросамокатов / Фото Unsplash

Какова ситуация с электросамокатами в Украине?

В Украине электросамокаты не запрещены, однако их использование до сих пор остается недостаточно урегулированным на законодательном уровне. В 2023 году президент подписал закон, который признал электросамокаты и другой легкий персональный электротранспорт участниками дорожного движения.

В то же время отдельных правил, которые бы четко определяли, где именно могут передвигаться пользователи электросамокатов, какова должна быть максимальная скорость или с какого возраста разрешено пользоваться таким транспортом, в Украине пока нет.

На практике из-за отсутствия четких правил нередко возникают конфликты между водителями самокатов, пешеходами и автомобилистами. Отдельные города и операторы проката самостоятельно вводят дополнительные ограничения.