Для продажи на "болотах": в Германии будут судить россиян за незаконный сбор черемши
Немецкая полиция разоблачила группу граждан России, которые занимались незаконной заготовкой корней черемши в заповедных лесах Саксонии. Следователи установили, что ценный продукт предназначался для продажи в России.
Место преступления, связанное с российской деятельностью, было обнаружено в Лейпцигском лесу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bild.
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В Германии задержали россиян за незаконный сбор черемши
Во время недавней операции правоохранители задержали группу лиц, причастных к незаконному сбору черемши. Подозреваемые были взяты под стражу во время осмотра автомобиля "Volvo". Корни черемши, обнаруженные в автомобиле, оцениваются в несколько тысяч евро.
Полицейские почувствовали сильный запах черемши и попросили трех пассажиров открыть багажник. Там нашли несколько хозяйственных сумок, наполненных корнеплодами черемши и инструментами для сбора урожая,
– рассказали в полиции.
Впоследствии следователи задержали еще трех граждан России в возрасте 26, 32 и 35 лет в лесном районе, известном случаями краж черемши. У подозреваемых нашли ножи и несколько мешков с корневищами черемши.
Как сообщается, пытаясь избежать разоблачения своей преступной деятельности, подозреваемые переодевались в лесополосе, оставив грязную одежду, которую планировали использовать на следующий день. Полиция обнаружила в лесу грязные штаны, экскременты и остатки пищи.
6 подозреваемых сейчас находятся под следствием в связи с групповой кражей.
Отмечается, что клиенты воров корнеплодов часто находятся в России, а похищенные товары поставляются состоятельным лицам и элитным ресторанам.
Черемша в Германии
Хотя немецкое законодательство позволяет собирать листья черемши для личного использования, удаление корней растения строго запрещено из-за ее пагубного влияния на местную экосистему.
Россияне использовали мотыги для выкорчевывания растительности, целясь в корни, проникающие в почву на глубину до 10 сантиметров. Эти действия приводят к полному уничтожению флоры на пострадавших участках, оставив землю бесплодной и неспособной поддерживать новый рост растения.
Власти Германии усилили контроль за соблюдением законов в заповедных зонах, а полиция предупредила, что незаконный сбор черемши может привести к уголовному наказанию, включая возможное заключение.