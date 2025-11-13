Германия больше не будет платить украинцам так, как раньше: что произошло

Украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать выплату Bürgergeld. Еще до недавнего времени ее выплачивали людям, которые находились в поиске работы, или имели недостаточный доход.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Bild.

Что именно меняется?

Правительственная коалиция Германии договорилась, что украинцев, прибывших после 1 апреля 2025 года, больше не будут классифицировать под Bürgergeld, а отнесут к режиму для искателей убежища (Asylbewerberleistungen).

Это означает, что они будут получать более низкие выплаты: сейчас украинские беженцы получают примерно по 563 евро в месяц. По новому режиму эта сумма сократится до 441 евро в месяц.

Почему так произошло?

Ранее украинцы, прибывшие в Германию после начала войны, имели особый статус и право на Bürgergeld, что больше соответствует уровню помощи гражданам Германии или другим людям, которые ищут работу.

Однако сейчас средства на социальную помощь растут, а уровень трудоустройства среди новоприбывших беженцев из Украины ниже, чем ожидалось – это стало одним из аргументов в пользу изменения статуса.



Германия урежет выплаты для новоприбывших украинцев / Фото Unsplash

Кого это коснется и что будет дальше?

Как пишет migrando.de, по состоянию на конец 2025 года в Германии проживает примерно 1,1 миллиона украинцев. Изменения будут касаться тех украинцев, кто приехал после 1 апреля 2025 года. Те украинцы, кто уже находится в Германии до этой даты, сохранят свой статус и выплаты по старой системе.

Правительство Германии надеется, что новые правила станут стимулом для более быстрой интеграции в трудовой рынок и сокращения зависимости от социальной помощи.

