Гибралтар открыл границу: что это изменит для украинцев

Гибралтар уникален своим географическим положением на стыке Европы и Африки, статусом места, где британская культура сочетается с южной Испанией, а также единственной в Европе популяцией диких обезьян. С 15 июля между Испанией и Гибралтаром отменен паспортный контроль на маршруте, ведущем в одну сторону.

В видеоролике на странице travel_with_yestravel рассказали, как это может помочь украинцам.

Почему для украинцев важно открытие границы Гибралтара?

Авторы видео объяснили, что те украинцы, которые легально находятся в странах Шенгенской зоны, в частности, имеющие временную защиту, теперь могут посетить Гибралтар через сухопутный пограничный контроль без оформления отдельной гибралтарской визы.

Для поездки необходимо позаботиться о следующих документах:

действительный украинский загранпаспорт;

документ, что подтверждает законное пребывание в стране Шенгенской зоны (например, карта временной защиты или документ о ее продлении);

Важно! Новые правила касаются только въезда через сухопутную границу с Испанией. В то же время для тех, кто прибывает в Гибралтар самолетом или по морю из-за пределов Шенгенской зоны, пограничный контроль сохраняется.

Что посмотреть в Гибралтаре?

Гибралтар – заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, на которую также претендует Испания. Это небольшая территория, главной особенностью которой является знаменитая Гибралтарская скала высотой 426 метров. Здесь сочетаются британская, испанская и мавританская культуры.

Среди главных туристических достопримечательностей:

Старый город;

заповедник Upper Rock с единственной в Европе дикой колонией маготов;

пещера Святого Михаила;

смотровая площадка Skywal;

ботанический сад;

старинные военные туннели.

Со скалы открываются виды на Гибралтарский пролив, Средиземное море, Испанию и побережье Африки. Туристы также могут отдохнуть на пляжах, прогуляться по Main Street или подняться на вершину скалы по Средиземноморской лестнице.

К слову, ранее мы рассказывали, что археологи обнаружили в Гибралтаре изолированную пещеру, которая, вероятно, могла служить убежищем для последних неандертальцев. Находки указывают на то, что они использовали морские ресурсы, изготавливали березовый деготь и могли создавать ранние формы искусства.