У відеоролику на сторінці travel_with_yestravel розповіли, як це може допомогти українцям.

Чому для українців важливе відкриття кордону Гібралтару?

Автори відео пояснили, що ті українці, які легально перебувають у країнах Шенгенської зони, зокрема, мають тимчасовий захист, тепер можуть відвідати Гібралтар через сухопутний контроль без оформлення окремої гібралтарської візи.

Для поїздки слід подбати про такі документи:

дійсний український закордонний паспорт;

документ, що підтверджує законне перебування в країні Шенгену (наприклад, картка тимчасового захисту або документ про її продовження);

Важливо! Нові правила стосуються лише в'їзду через сухопутний кордон із Іспанією. Натомість для тих, хто прибуває до Гібралтару літаком або морем з-поза меж Шенгенської зони, прикордонний контроль залишається.

Що подивитися в Гібралтарі?

Гібралтар – заморська територія Великої Британії на півдні Піренейського півострова, яку також оспорює Іспанія. Це невелика територія, головною особливістю якої є знаменита Гібралтарська скеля заввишки 426 метрів. Тут поєднуються британська, іспанська та мавританська культури.

Серед головних туристичних місць;

Старе місто;

заповідник Upper Rock із єдиною в Європі дикою колонією маготів;

печера Святого Михаїла;

оглядовий майданчик Skywal;

ботанічний сад;

старовинні військові тунелі.

Зі скелі відкриваються краєвиди на Гібралтарську протоку, Середземне море, Іспанію та узбережжя Африки. Туристи також можуть відпочити на пляжах, прогулятися Main Street або піднятися на вершину скелі Середземноморськими сходами.

До слова, раніше ми розповідали, що археологи виявили в Гібралтарі ізольовану печеру, яка, ймовірно, могла слугувати прихистком для останніх неандертальців. Знахідки вказують, що вони використовували морські ресурси, виготовляли березовий дьоготь і могли створювати ранні форми мистецтва.