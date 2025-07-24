От Украины до Британии: опасное растение продолжает терроризировать мир
- Борщевик был интродуцирован в Великобритании в 1817 году как декоративное растение, но его распространение стало неконтролируемым.
- Ежегодно тысячи людей и домашних животных получают травмы от случайного контакта с борщевиком в дикой природе.
Великобритания ведет длительную борьбу с инвазивным растением борщевиком еще с 19 века. От него страдают во всем мире, в том числе и в Украине, где он быстро распространяется на незанятых территориях.
И из последних сообщений, в Британии это растение начало появляться в районах, где его раньше не было. Так, на днях малыш из Ньюкасла получил ожоги второй степени и болезненный волдырь размером со сливу после столкновения с борщевиком, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
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Что случилось с малышом в Британии после встречи с борщевиком?
В Британии трехлетний Бруклин собирал цветы по дороге в детский сад и сорвал борщевик, которого раньше никогда не видел. Что его ждет – он и подумать не мог.
На следующий день на его пальце появился волдырь, и той же ночью он "будто раздулся", увеличившись в четыре раза, и наполнившись гноем.
Бруклин после столкновения с борщевиком / Фото Pen News
Маленького Бруклина доставили в отделение неотложной помощи районной больницы Саут-Тайнсайд. К счастью, в больнице он начал выздоравливать. Врачи попросили родителей и мальчика быть осторожнее в будущем.
Чем опасен гигантский борщевик?
Инвазивный гигантский борщевик, происходящий с Кавказа и Центральной Азии, стал значительной проблемой в Великобритании с момента его интродукции как декоративного растения в 1817 году. Сегодня его распространение неконтролируемое, особенно вдоль берегов рек, где его семена легко переносится водой.
В 2015 году Майк Дадди из Фонда рек бассейна Мерси назвал гигантский борщевик "без тени сомнения самым опасным растением в Великобритании".
Что надо знать о борщевике / Фото Pen News
Сок гигантского борщевика представляет серьезную опасность для здоровья, поскольку он подавляет естественную защиту кожи от солнечного света. Это может привести к серьезным ожогам во время пребывания на солнце, а пораженная кожа остается чувствительной к ультрафиолетовому излучению годами. Кроме того, попадание ультрафиолета в глаза может привести к стойкой слепоте.
Каждый год тысячи людей, включая детей и домашних животных, получают травмы от случайной встречи с гигантским борщевиком в дикой природе.