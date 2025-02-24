Здания Еврокомиссии и парламент Канады подсветили сине-желтым: красноречивые фото

В знак солидарности с Украиной здания Еврокомиссии подсветили цветами украинского флага. Канада также осветила сине-желтым парламент страны.

Сегодня, 24 февраля, третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Накануне этого печального дня Европа и Канада подсветили свои здания сине-желтыми цветами. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Польша готовится к последствиям переговоров по Украине: разработали 2 сценария по беженцам

Европа и Канада продемонстрировали солидарность с Украиной

В фейсбуке Еврокомиссии написали, что сине-желтые цвета Украины являются цветами сопротивления против империализма.

Накануне этой мрачной годовщины они украшают наше здание как символ нашей непоколебимой поддержки украинского народа. Наших храбрых соседей, партнеров и будущих членов ЕС,

– говорится в сообщении.



Здание Еврокомиссии подсветили цветами украинского флага / фейсбук Еврокомиссии

Депутат канадского парламента Иван Бейкер также сообщил, что договорился, чтобы парламент Канады был подсвечен синим и желтым.

Победа Украины – критически важна для безопасности Канады и свободного мира, поэтому мы должны продолжать стоять с украинским народом, пока он не победит – пока мы все не победим. Слава Украине,

– написал Иван Бейкер.



Парламент Канады подсветили цветами украинского флага / Фейсбук Ивана Бейкера

Стоит отметить, что по сложившейся практике здание парламента Канады не используют как способ чествования. Однако его уже несколько раз подсвечивали цветами украинского флага.