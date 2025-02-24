Нині, 24 лютого, треті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Напередодні цього сумного дня Європа та Канада підсвітили свої будівлі синьо-жовтими кольорами. Про це пише 24 Канал.

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Європа та Канада продемонстрували солідарність з Україною

У фейсбуці Єврокомісії написали, що синьо-жовті кольори України є кольорами опору проти імперіалізму.

Напередодні цієї похмурої річниці вони прикрашають нашу будівлю як символ нашої непохитної підтримки українського народу. Наших хоробрих сусідів, партнерів і майбутніх членів ЄС,

– мовиться у повідомленні.



Будівлю Єврокомісії підсвітили кольорами українського прапора / фейсбук Єврокомісії

Депутат канадського парламенту Іван Бейкер також повідомив, що домовився, аби парламент Канади було підсвічено синім та жовтим.

Перемога України – критично важлива для безпеки Канади й вільного світу, тому ми повинні продовжувати стояти з українським народом, поки він не переможе – поки ми всі не переможемо. Слава Україні,

– написав Іван Бейкер.



Парламент Канади підсвітили кольорами українського прапора / Фейсбук Івана Бейкера

Варто зазначити, що за усталеною практикою будівлю парламенту Канади не використовують як спосіб вшанування. Проте його вже кілька разів підсвічували кольорами українського прапора.