Кто войдет – штраф до 26 000 евро: одно из красивейших мест Европы закрыли для туристов

Знаменитый Голубой грот, главная туристическая достопримечательность города Пула, официально закрылся для всех посетителей. К этому природному чуду не один год съезжались люди со всего мира.

Все из-за переполненности и экологического вреда. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Не всякая реклама – хороша: город Италии борется с толпами туристов через TikTok

Голубой грот закроют для туристов

Пещера является частью сети Natura 2000, европейской инициативы, направленной на сохранение видов. Она служит важной средой обитания для нескольких видов летучих мышей, охраняемых законом, а также для средиземноморского тюленя-ченка, который находится под угрозой исчезновения и признан одним из самых исчезающих морских видов во всем мире.

Хорватские власти заявили, что чрезмерное скопление людей, неконтролируемые посещения и разрушение среды обитания заставили их действовать немедленно.

Там были установлены незаконные фонари, люди входили с факелами, байдарками, пловцами, дайверами... Это не просто нежелательные действия, они полностью запрещены в любой пещере Хорватии,

– отметил Сандро Дуймович из Natura Histrica.

Кроме того, чрезмерная посещаемость привела к значительному увеличению уровня вредных бактерий, в частности кишечной палочки, что делает воду опасной для купания. Также переполненность байдарками в этих районах привела к несчастным случаям, конфликтов между пользователями и повреждения природной береговой линии.

С целью повышения безопасности и сохранения природной красоты Голубого грота, власти объявили, что доступ к этому месту будет строго регламентирован. Будет установлен плавучий барьер, который будет четко обозначать вход.

Посетители, которые будут пренебрегать этими ограничениями и пытаться войти в пещеру, будут оштрафованы. Для физических лиц штраф составляет 132 евро, а для юридических лиц он может достигать 26 000 евро.

Власти объявили о планах оценить поведение туристов этим летом, с возможностью окончательного закрытия пещеры, если это будет признано необходимым.