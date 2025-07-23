Тихий побег от шумного мегаполиса: какой город идеален для единения с природой

В эпоху хаоса городской жизни многие люди ищут убежища от ежедневной суеты шумных мегаполисов. К счастью, в Новой Зеландии можно найти беззаботный побег в тишину и покой.

Там между чистыми водами озера Вакатипу и величественными Южными Альпами расположен город Квинстаун. Именно его TravelBag признало самым спокойным местом в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

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Какой город самое спокойное место в мире?

Квинстаун – идеальное место для тех, кто ищет спокойного отдыха на природе. В городе посетителям имеют возможность по-настоящему замедлить темп, отключиться от суеты и соединиться с окружающей средой.

Город получил исключительный рейтинг чистоты – 91,7, превзойдя все другие дестинации. Выделили его и в рейтинге качества зеленых насаждений – 94,4.

Поэтому неудивительно, что Квинстаун отличается низким уровнем пробок на дорогах и минимальным световым загрязнением, что делает его идеальным местом для любителей наблюдения за звездным небом.



Квинстаун имеет множество развлечений, которые удовлетворят каждого путешественника / Фото Unsplash

Поскольку все больше путешественников ищут убежища на природе, Квинстаун выделяется как лучший выбор для тех, кто стремится восстановить связь с прекрасным миром на открытом воздухе.

Чем особенный Квинстаун?

В недавнем анализе, проведенном экспертами по туризму, было оценено 26 направлений для определения самых спокойных мест в мире.

Исследование учитывало несколько ключевых показателей, среди которых шумовое и световое загрязнение, чистота и качество зеленых насаждений. Именно Квинстаун стал самым спокойным городом в мире.

Это также прекрасное место для посещения круглый год. Зимой здесь есть прекрасные горнолыжные трассы и уютные рестораны, а в летние месяцы город превращается в залитую солнцем страну чудес с множеством пешеходных и велосипедных маршрутов, а также прекрасными местами для купания,

– говорится в статье.



Квинстаун – идеальное место для единения с природой / Фото Unsplash

Для любителей приключений здесь есть много возможностей, в частности, банджи-джампинг, зип-лайн и парапланеризм. Для тех, кто ищет более спокойного отдыха, регион имеет горячие бассейны с потрясающим видом на Альпы, а также разнообразные спа-салоны и оздоровительные центры.

Эксперты рекомендуют путешественникам, которые планируют зимний отпуск, рассмотреть возможность посещения Квинстауна в период с июня по август. Тем, кто заинтересован в летнем отдыхе – с декабря по февраль.

К слову, ранее 24 Канал рассказывал о 2 острова для летнего отпуска без толп.