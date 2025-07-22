Выбор более доступного направления необязательно означает худшее качество – множество мест имеют идеальное сочетание красоты и ценности. Так, 24 Канал со ссылкой на Travel Off Path рассказывает о 3 бюджетных пляжных направлениях в Европе, которые обещают не опустошить кошелек.

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Какие 3 бюджетные пляжные города Европы посетить этим летом?

Эти места идеально подойдут для пляжного летнего отдыха по доступным ценам.

Их определил эксперт по путешествиям Винисиус Коста.

Вльора, Албания

Влера – спокойный город на албанском побережье, где туристы после отдыха на море могут насладиться оживленными пляжными барами и гостеприимными тавернами. Когда-то скрытая жемчужина, Влера сегодня получила признание как одно из самых популярных мест для отдыха в Европе.

В некотором смысле, это "новичок" Средиземноморья: годами туристы игнорировали его из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры и прямых рейсов. Но все изменится в 2026 году, когда аэропорт Вльоры наконец откроется,

– отмечает Коста.

Во Вльоре бюджетные заведения питания – в среднем обед в местных ресторанах или кафе стоит 8 долларов. Для тех, кто хочет насладиться ужином из трех блюд на двоих, расходы возрастают примерно до 28 долларов.

Цены на проживание варьируются в зависимости от типа жилья: хостел стоит скромные 14 долларов за ночь, жилье среднего класса – от 59 до 69 долларов, а пятизвездочные отели – от 184 до 295 долларов.



Живописный город Влера / Фото Unsplash

Несебр, Болгария

Город, расположенный на небольшом полуострове вдоль болгарского побережья Черного моря, известен своей богатой историей и культурным значением. Это сделало его объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несебр характеризуется старинными церквями и храмами, отражающими многовековое архитектурное наследие. Посетители могут полюбоваться очаровательными деревянными таунхаусами, многие из которых имеют уютные веранды и до сих пор являются домами для местных жителей.

Несебр совсем крошечный, но золотистые пески, начинающиеся от дамбы и ведущие к Солнечному Берегу, оживленной курортной зоны, тянутся вдоль голубых вод на многие километры – и, если вам интересно, здесь тепло, как на Средиземном море,

– отметил Коста.

В Несебре заведения питания остаются бюджетными, средняя стоимость обеда в местных ресторанах или кафе составляет 6,50 доллара. Для тех, кто хочет насладиться более изысканной едой, ужин из трех блюд на двоих стоит примерно 29,85 доллара.

Проживание в этом районе также рассчитано на разные бюджеты, а цены на хостелы начинаются от скромных 14 долларов за ночь. Жилье среднего класса можно найти примерно за 30 доллара, тогда как пятизвездочные отели стоят от 80 до 150 доллара за ночь.

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Охридское озеро, Северная Македония

Самое большое озеро Северной Македонии, простирающееся на 30 километров в длину и 15 километров в ширину, приобретает признание как "Внутреннее море Балкан". Несмотря на его исключительные размеры и природную красоту, озеро редко получало внимание, на которое заслуживает.

Очаровательные прибрежные города, мощеные улочки с разноцветными лодками, пришвартованными в гаванях, несколько галечных пляжей рядом с яхт-клубами – все это здесь легко можно увидеть собственными глазами.



Охридское озеро / Фото Unsplash

При этом Коста подчеркнул важность изучения города Охрида, известного своим богатым культурным наследием и византийскими руинами. Он также подчеркнул очарование Пестани, спокойной рыбацкой деревни, славящейся своей форелью, а также яркого пляжного клуба Cuba Libre.

Заведения питания вокруг Охридского озера вполне доступны. Бюджетный обед в местном ресторане или кафе в среднем стоит около 6,50 доллара, тогда как ужин из трех блюд на двоих стоит примерно 29,85 доллара.

Для тех, кто ищет ночлег, цены на хостелы начинаются от скромных 14 долларов за ночь, жилье среднего класса можно снять примерно за 30 долларов, а пятизвездочные отели стоят от 80 до 150 долларов.

К слову, ранее блогер показал бюджетные Мальдивы в центре Европы.