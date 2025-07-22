Вибір більш доступного напрямку необов'язково означає гіршу якість – безліч місць мають ідеальне поєднання краси та цінності. Так, 24 Канал з посиланням на Travel Off Path розповідає про 3 бюджетні пляжні напрямки в Європі, які обіцяють не спустошити гаманець.

Читайте також Ні тобі туристів, ні захмарних цін: 2 європейські острови для казкової літньої відпустки

Які 3 бюджетні пляжні міста Європи відвідати цього літа?

Ці місця ідеально підійдуть для пляжного літнього відпочинку за доступними цінами.

Їх визначив експерт з подорожей Вінісіус Коста.

Вльора, Албанія

Вльора – спокійне місто на албанському узбережжі, де туристи після відпочинку на морі можуть насолодитися жвавими пляжними барами та гостинними тавернами. Колись прихована перлина, Вльора сьогодні здобула визнання як одне з найпопулярніших місць для відпочинку в Європі.

У певному сенсі, це "новачок" Середземномор'я: роками туристи ігнорували його через відсутність належної інфраструктури й прямих рейсів. Але все зміниться 2026 року, коли аеропорт Вльори нарешті відкриється,

– зазначає Коста.

У Вльорі бюджетні заклади харчування – в середньому обід у місцевих ресторанах чи кафе коштує 8 доларів. Для тих, хто хоче насолодитися вечерею з трьох страв на двох, витрати зростають приблизно до 28 доларів.

Ціни на проживання варіюються залежно від типу помешкання: хостел коштує скромні 14 доларів за ніч, житло середнього класу – від 59 до 69 доларів, а п'ятизіркові готелі – від 184 до 295 доларів.



Мальовниче місто Вльора / Фото Unsplash

Несебр, Болгарія

Місто, що розташоване на невеликому півострові вздовж болгарського узбережжя Чорного моря, відоме своєю багатою історією та культурним значенням. Це зробило його об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Несебр характеризується старовинними церквами й храмами, що відображають багатовікову архітектурну спадщину. Відвідувачі можуть помилуватися чарівними дерев'яними таунхаусами, багато з яких мають затишні веранди і досі є домівками для місцевих жителів.

Несебр зовсім крихітний, але золотисті піски, що починаються від дамби й ведуть до Сонячного Берега, жвавої курортної зони, тягнуться вздовж блакитних вод на багато кілометрів – і, якщо вам цікаво, тут тепло, як на Середземному морі,

– зазначив Коста.

У Несебрі заклади харчування залишаються бюджетними, середня вартість обіду в місцевих ресторанах чи кафе становить 6,50 долара. Для тих, хто хоче насолодитися більш вишуканою їжею, вечеря з трьох страв на двох коштує приблизно 29,85 долара.

Проживання в цьому районі також розраховане на різні бюджети, а ціни на хостели починаються від скромних 14 доларів за ніч. Житло середнього класу можна знайти приблизно за 30 долара, тоді як п'ятизіркові готелі коштують від 80 до 150 долара за ніч.

Теж цікаво Ідеальний літній відпочинок: 3 курорти Хорватії, які вразять кожного

Охридське озеро, Північна Македонія

Найбільше озеро Північної Македонії, що простягається на 30 кілометрів у довжину і 15 кілометрів у ширину, набуває визнання як "Внутрішнє море Балкан". Попри його виняткові розміри та природну красу, озеро рідко отримувало увагу, на яку заслуговує.

Чарівні прибережні міста, бруковані вулички з різноколірними човнами, пришвартованими в гаванях, кілька галькових пляжів поруч із яхт-клубами – все це тут легко можна побачити на власні очі.



Охридське озеро / Фото Unsplash

При цьому Коста підкреслив важливість вивчення міста Охрида, відомого своєю багатою культурною спадщиною і візантійськими руїнами. Він також підкреслив чарівність Пестані, спокійного рибальського села, що славиться своєю фореллю, а також яскравого пляжного клубу Cuba Libre.

Заклади харчування навколо Охридського озера є цілком доступними. Бюджетний обід у місцевому ресторані чи кафе в середньому коштує близько 6,50 долара, тоді як вечеря з трьох страв на двох коштує приблизно 29,85 долара.

Для тих, хто шукає нічліг, ціни на хостели починаються від скромних 14 доларів за ніч, житло середнього класу можна зняти приблизно за 30 доларів, а п'ятизіркові готелі коштують від 80 до 150 доларів.

До слова, раніше блогер показав бюджетні Мальдіви в центрі Європи.