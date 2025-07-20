24 Канал з посиланням на Traveloffpath розповідає про 2 острови, які зазвичай залишаються поза увагою туристів, а дарма. Ціни на житло та їжу тут теж порадують.

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На які острови поїхати, щоб не було натовпів?

Поза увагою туристів продовжує залишатися Хіос – п'ятий за величиною острів Греції Ця тенденція віддзеркалюється і на Ель-Єрро – одному з менш відомих островів іспанського Канарського архіпелагу.

Хіос

Острів розташований поблизу турецького узбережжя та славиться своїми золотистими піщаними пляжами, мальовничими бухтами та прозорою бірюзовою водою. Цікаво буде й поціновувачам історичного – тут чимало античних пам'яток, які витримали випробування часом.

На острові немає міжнародного аеропорту, тому до нього можна дістатися лише поромом або літаком з Афін чи Салонік. Цей обмежений доступ сприяє його привабливості як місця, вільного від натовпу.



Про острів Хіос в Греції мало хто знає / Фото Unsplash

Серед визначних пам'яток острова – три чарівні містечка з брукованими вулицями, що відображають багату середньовічну історію. Також саме тут можна знайти візантійський монастир Неа-Моні, що перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Крім того, Хіос пропонує економічну альтернативу іншим островам Егейського моря, таким як Санторині та Міконос. У пік сезону вартість проживання починається від 54 доларів за дорослого, а вечеря в сімейній таверні коштує не більше 12 доларів.

Ель-Єрро

Цей найменш населений острів Іспанії демонструє різкий контраст з Хіосом. На Ель-Єрро менше пишної рослинності, більше дикої природи, а пам'ятки здебільшого природні. Доступ на острів обмежений, тому мандрівники повинні спочатку прилетіти на північний Тенерифе або на Гран-Канарію, й продовжити свою подорож наземним транспортом.

На острові прокладено безліч пішохідних маршрутів, які ведуть шукачів пригод до вулканічних скель, природних басейнів, обрамлених лавовими скелями, і самобутніх сільськогосподарських районів – все це сприяло тому, що острів був визнаний біосферним заповідником ЮНЕСКО.



Мальовничі пейзажі острова Ель-Єрро / Фото Enel Group

Маючи лише 1 000 місць у скромних помешканнях, включаючи таунхауси, гостьові будинки та заміські будинки, Ель-Єрро залишається малолюдним місцем для відпочинку цілий рік.

Мандрівники можуть насолодитися ночівлею в місцевих гостьових будинках, таких як Casa Trudo, всього за 22,50 долара за ніч. Харчування у Вальверде, жвавому головному місті острова, пропонує доступні варіанти: основні страви з морепродуктів і вино коштують від 11 до 16 доларів.

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